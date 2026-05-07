Valitsus emiteeris ühe miljardi euro väärtuses võlakirju

Huvi Eesti riigi võlakirjade vastu osutus kõrgeks – võlakirju soovis märkida rohkem kui 100 investorit enam kui 2,2 miljardi euro eest, mis tähendab 2,2-kordset ülemärkimist. Võlakirjade ostjateks on eelkõige Euroopa riikide pangad ning pensioni- ja investeerimisfondid.

"Paljude oluliste välisinvestorite suur huvi meie võlakirjade vastu näitab, et Eestit peetakse usaldusväärseks riigiks, kuhu pikaajaline investeerimine on igati turvaline. Seekord oli märkijate hulgas vähem spekulatiivseid investoreid ning väga palju pikaajalisi osta-ja-hoia-tüüpi investoreid," ütles rahandusministeeriumi riigikassa juhataja Janno Luurmees.

Seekord oli uudne see, et võlakirjad emiteeriti Eesti õigusraamistikku kasutades, need registreeritakse Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteeritakse Tallinna börsil. Muudatus annab parema ligipääsu riigi võlakirjadele ka kohalikele jaeinvestoritele.

Võlakirjade müügist laekuvat raha kasutatakse üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Arvestades prognoositud riigieelarve puudujääki järgmisteks aastateks on riigi võlakirjade emissioone oodata ka tulevikus.

Võlakirjaemissiooni korraldajad on DZ Bank, HSBC ja J.P. Morgan ning kaaskorraldaja on Swedbank. Võlakirjad noteeritakse Tallinna börsil.