Hispaania politsei konfiskeeris laevalt rekordilised 30 tonni kokaiini

Hispaania politsei konfiskeeris Kanaari saarte lähistel laevalt 30 tonni kokaiini ja võttis vahi alla 23-liikmelise meeskonna. Kõrgema kohtu avalduse kohaselt on tegemist Euroopa ajaloo suurima konfiskeeritud kokaiinisaagiga.

Hispaania võimud pidasid 1. mail kinni Komoori saarte lipu all sõitva laeva Arconian. Kohtu hinnangul on laeval asuva lasti väärtus üle 812 miljoni euro.

Seni suurim Euroopas konfiskeeritud kogus oli 2024. aasta juunis Hamburgi sadamas Saksa politsei avastatud 25 tonni. Samuti on viimatine kogus üle kahe korra suurem Hispaania enda senisest, 13-tonnisest rekordist, mis leiti eelmisel aastal Algecirases Ecuadori banaanisaadetisest.

Koostöös USA ja Hollandi võimudega läbi viidud operatsiooni üksikasju tutvustab politsei reedel.

Uurijate hinnangul plaaniti kokaiin merel kiirpaatidesse ümber laadida ja Mandri-Hispaaniasse smugeldada. Pardalt leiti tulirelvi ja laskemoona. Kui ametnike laevale läksid avastasid nad kuus end peitnud meeskonnaliiget.

17 meeskonnaliiget olid pärit Filipiinidelt, kuus end peitnud isikut aga Hollandist ja Surinamest.

Kohus jättis meeskonna kautsjonita vahi alla, viidates kuritegude raskusastmele, põgenemisohule ja tõenäosusele, et nad võivad uurimise ajal jätkata kuritegelikku tegevust.