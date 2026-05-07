X!

Hispaania politsei konfiskeeris laevalt rekordilised 30 tonni kokaiini

Välismaa
Narkootikumid leidis Hispaania tsiviilkaart
Narkootikumid leidis Hispaania tsiviilkaart Autor/allikas: SCANPIX/Alamy/JoeFox Liverpool, Radharc Images
Välismaa

Hispaania politsei konfiskeeris Kanaari saarte lähistel laevalt 30 tonni kokaiini ja võttis vahi alla 23-liikmelise meeskonna. Kõrgema kohtu avalduse kohaselt on tegemist Euroopa ajaloo suurima konfiskeeritud kokaiinisaagiga.

Hispaania võimud pidasid 1. mail kinni Komoori saarte lipu all sõitva laeva Arconian. Kohtu hinnangul on laeval asuva lasti väärtus üle 812 miljoni euro.

Seni suurim Euroopas konfiskeeritud kogus oli 2024. aasta juunis Hamburgi sadamas Saksa politsei avastatud 25 tonni. Samuti on viimatine kogus üle kahe korra suurem Hispaania enda senisest, 13-tonnisest rekordist, mis leiti eelmisel aastal Algecirases Ecuadori banaanisaadetisest.

Koostöös USA ja Hollandi võimudega läbi viidud operatsiooni üksikasju tutvustab politsei reedel.

Uurijate hinnangul plaaniti kokaiin merel kiirpaatidesse ümber laadida ja Mandri-Hispaaniasse smugeldada. Pardalt leiti tulirelvi ja laskemoona. Kui ametnike laevale läksid avastasid nad kuus end peitnud meeskonnaliiget.

17 meeskonnaliiget olid pärit Filipiinidelt, kuus end peitnud isikut aga Hollandist ja Surinamest.

Kohus jättis meeskonna kautsjonita vahi alla, viidates kuritegude raskusastmele, põgenemisohule ja tõenäosusele, et nad võivad uurimise ajal jätkata kuritegelikku tegevust.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:31

Poola president tahab panna EL-i rohepoliitika rahvahääletusele

19:17

Parvlaev Amalie alustas Hiiumaa ja Saaremaa liini teenindamist

19:04

Virves jäi Portugali ralli avakatsel tee äärde

18:53

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

18:52

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

18:50

Päevakaja (07.05.2026 18:00:00)

18:46

Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

18:45

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

18:35

Hispaania politsei konfiskeeris laevalt rekordilised 30 tonni kokaiini

18:32

Valitsus emiteeris ühe miljardi euro väärtuses võlakirju

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:05

Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

07:41

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

08:02

HTM-i osakonnajuht: Tartu rahu võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

09:35

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahtirullimise ürituse

12:53

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

06.05

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

11:36

Läänemets: SDE-ga pole Kaljulaidi kandidatuuri teemal räägitud

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

Tallinn on noorte ohjeldamiseks Tammsaare parki pannud käima lisapatrullid

06.05

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

ilmateade

loe: sport

19:04

Virves jäi Portugali ralli avakatsel tee äärde

18:46

Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

18:12

Uisuliit valis uue juhatuse

17:32

EOK ei toeta ROK-i otsust valgevenelased spordiellu lubada

loe: kultuur

18:53

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

18:52

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

18:45

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

17:12

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

loe: eeter

15:11

Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

13:25

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

11:25

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

09:52

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

Raadiouudised

18:30

Ida-Virumaal on droonilennutajad hädas GPS-signaali segajatega

18:05

Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevaliini ligi nädalapikkune seisak sai läbi

16:55

Pärnu muudab parkimiskorda

15:35

Väikekoolide elus hoidmine nõuab omavalitsustelt pingutust ja loovust

15:35

Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat

15:30

Raadiouudised (07.05.2026 15:00:00)

15:20

Perelepitusmenetlusi oli mullu veidi üle tuhande

12:50

Trump: Iraan tahab kokkuleppele jõuda

12:45

Vallavanema sõnul pole laskemoonatehas Lüganuse jaoks mingi eriline asi

12:40

Tallinna ühistranspordi liinivõrgu muudatused rakenduvad augustis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo