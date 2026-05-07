X!

Pärnus plaanib koalitsioon muuta parkimiskorda

Eesti
Foto: Jenny Va / ERR
Eesti

Pärnu linnavalitsus tahab luua uue parkimiskorra, mis tooks senisest väiksema tasulise parkimise ala ja soodsama parkimise rannapiirkonnas, kuid kõrgema parkimistasu kesklinnas. Opositsiooni hinnangul eelistab koalitsioon turiste kohalikele elanikele.

Parkimiskord on olnud viimastel aastatel Pärnu poliitikute üks põhiteemasid. Praegune linnavalitsus kavatseb 1. juunist suuresti ära muuta eelmise linnavõimu kehtestatud parkimiskorra, millega laiendati tasulise parkimise ala ja tõsteti parkimistasu.

Pärnu abilinnapea Valmar Veste (EKRE) sõnul parkimine olnud seni väga ebamugav nii elanikele kui ka turistidele ning sestap muudatusi teha soovitaksegi.

Eelnõu kohaselt tasulise parkimise ala väheneks ja senise kolme tasulise tsooni – vanalinna, kesklinna ja ranna asemele jääks kaks – kesklinna ja ranna tsoon. Kesklinnas on kavas parkimistasu tõsta, rannas aga langetada. Kohalike elanike parkimislubade hindu on kavas tõsta, linnakülalistele mõeldud lubade hindu aga oluliselt langetada.

Veste sõnul ei tähenda muudatused turisti eelistamist kohalikule.

"Esiteks ka pärnakas kasutab Pärnu randa ja parkimispileti või parkimisloa ostu ostu korral on õigus parkida kõikides tsoonides täpselt ühtemoodi. Ja see tõus on tegelikult niisugune ongi minimaalne, et ühe euro asemel kaks eurot selles oluliselt väiksemas kesklinna piirkonnas," sõnas abilinnapea.

Opositsioon liikmed aga muutustega nõus pole.

"Kohalikule elanikule tasud tõusevad ja kohalik elanik hakkab rohkem kinni maksma seda taristut ja tänavavõrgustikku, mis on Pärnusse ehitatud ja mida üleval hoitakse. Ja külalised, kes siia loomulikult on oodatud, nende tasud langevad," ütles Peeter Prisk Isamaast.

"Et parkimistasu rannarajoonis väheneb, on väga tore, ei ole selle vastu, aga me oleme resoluutselt selle vastu, et kesklinnas parkimistasu tõuseb 100 protsenti. Samuti perioodipiletid tõusevad 5 kuni 10 eurot, sõltuvalt siis perioodi pikkusest," selgitas reformierakondlane Romek Kosenkranius.

Muudatustega prognoosib linn eelarvetulu vähenemist 150 000 eurot. Möödunud aastal teeniti parkimistulu enam kui 1,3 miljonit eurot.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

22:19

ETV spordisaade, 7. mai

22:15

Jüri Luik: NATO heidutusjõud ei ole nõrgenenud

22:07

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

21:35

Siuru kaevetöödega on avastatud mitmeid huvitavaid leide

21:32

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

21:29

Reede hommik tuleb päikesepaisteline

21:22

Pärnus plaanib koalitsioon muuta parkimiskorda

21:21

Lätis alla kukkunud droonid tekitasid segadust elanikes ja poliitikutes

21:20

Ida-Virumaal põhjustavad GPS-signaali segajad tavadroonidele ebamugavusi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:00

Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

07:41

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

08:02

HTM-i osakonnajuht: Tartu rahu võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

09:35

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahtirullimise ürituse

12:53

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

11:36

Läänemets: SDE-ga pole Kaljulaidi kandidatuuri teemal räägitud

15:05

Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja

12:56

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

ilmateade

loe: sport

22:42

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

22:19

ETV spordisaade, 7. mai

22:07

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

21:32

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

loe: kultuur

18:53

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

18:52

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

18:45

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

17:12

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

loe: eeter

15:11

Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

13:25

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

11:25

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

09:52

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (07.05.2026 18:00:00)

18:30

Ida-Virumaal on droonilennutajad hädas GPS-signaali segajatega

18:05

Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevaliini ligi nädalapikkune seisak sai läbi

16:55

Pärnu muudab parkimiskorda

15:35

Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat

15:35

Väikekoolide elus hoidmine nõuab omavalitsustelt pingutust ja loovust

15:30

Raadiouudised (07.05.2026 15:00:00)

15:20

Perelepitusmenetlusi oli mullu veidi üle tuhande

12:50

Trump: Iraan tahab kokkuleppele jõuda

12:45

Vallavanema sõnul pole laskemoonatehas Lüganuse jaoks mingi eriline asi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo