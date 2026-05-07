Pärnus plaanib koalitsioon muuta parkimiskorda

Parkimiskord on olnud viimastel aastatel Pärnu poliitikute üks põhiteemasid. Praegune linnavalitsus kavatseb 1. juunist suuresti ära muuta eelmise linnavõimu kehtestatud parkimiskorra, millega laiendati tasulise parkimise ala ja tõsteti parkimistasu.

Pärnu abilinnapea Valmar Veste (EKRE) sõnul parkimine olnud seni väga ebamugav nii elanikele kui ka turistidele ning sestap muudatusi teha soovitaksegi.

Eelnõu kohaselt tasulise parkimise ala väheneks ja senise kolme tasulise tsooni – vanalinna, kesklinna ja ranna asemele jääks kaks – kesklinna ja ranna tsoon. Kesklinnas on kavas parkimistasu tõsta, rannas aga langetada. Kohalike elanike parkimislubade hindu on kavas tõsta, linnakülalistele mõeldud lubade hindu aga oluliselt langetada.

Veste sõnul ei tähenda muudatused turisti eelistamist kohalikule.

"Esiteks ka pärnakas kasutab Pärnu randa ja parkimispileti või parkimisloa ostu ostu korral on õigus parkida kõikides tsoonides täpselt ühtemoodi. Ja see tõus on tegelikult niisugune ongi minimaalne, et ühe euro asemel kaks eurot selles oluliselt väiksemas kesklinna piirkonnas," sõnas abilinnapea.

Opositsioon liikmed aga muutustega nõus pole.

"Kohalikule elanikule tasud tõusevad ja kohalik elanik hakkab rohkem kinni maksma seda taristut ja tänavavõrgustikku, mis on Pärnusse ehitatud ja mida üleval hoitakse. Ja külalised, kes siia loomulikult on oodatud, nende tasud langevad," ütles Peeter Prisk Isamaast.

"Et parkimistasu rannarajoonis väheneb, on väga tore, ei ole selle vastu, aga me oleme resoluutselt selle vastu, et kesklinnas parkimistasu tõuseb 100 protsenti. Samuti perioodipiletid tõusevad 5 kuni 10 eurot, sõltuvalt siis perioodi pikkusest," selgitas reformierakondlane Romek Kosenkranius.

Muudatustega prognoosib linn eelarvetulu vähenemist 150 000 eurot. Möödunud aastal teeniti parkimistulu enam kui 1,3 miljonit eurot.