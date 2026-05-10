"Ukraina stuudios" kell 18.45 Rainer Saks ja Riho Terras

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks julgeolekuekspert Rainer Saks ja Euroopa Parlamendi saadik reservkindral Riho Terras.

Rinnetel on jätkuvalt patiseis, aga Ukraina ja Venemaa jätkasid vastastikustest vaherahulubadustest hoolimata õhulöökide andmist. Ukraina droonid lendavad üha lähemale Moskvale, samal ajal soovitasid Kremli võimud lääne diplomaatidel ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatel Kiievist lahkuda. Neid teemasid lahkab julgeolekuekspert Rainer Saks.

Euroopa otsib jätkuvalt oma teed USA jäetud tühimiku täitmiseks Ukraina abistamisel. Üha rohkem kostub samas hääli, et Putiniga peaks mingil kombel hakkama läbi rääkima. Euroopa Liidu vaadet avab europarlamendi liige, reservkindral Riho Terras.

Saatejuht on Epp Ehand.

Toimetaja: Marko Tooming

