Tallinna tervishoiu kõrgkool saab üle 20 aasta uue rektori

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja avaliku konkursi Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektori ametikohale, kuna kooli 20 aastat vedanud Ülle Ernits selles ametis enam ei jätka.

Rektorikandidaadilt oodatakse doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, varasemat juhtimiskogemust ning head arusaamist kõrghariduse korraldusest ja tervishoiuvaldkonnast.

Kandideerima oodatakse visiooniga juhte, kes soovivad panustada Eesti tervishoiu ja ühiskonna kestlikku arengusse kõrgkooli pühendunud juhtimise ja arendamise kaudu.

Rektoril on keskne roll kõrgkooli strateegilisel juhtimisel, õppe- ning arendustegevuse kõrge kvaliteedi tagamisel ning koostöö edendamisel nii Eesti kui ka rahvusvaheliste partneritega.

Alates 2006. aastast on Tallinna tervishoiu kõrgkooli juhtinud rektor Ülle Ernits.

Tallinna tervishoiu kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud riiklik rakenduskõrgkool, mis pakub haridust tervise- ja heaoluvaldkonnas.

Kandideerimine on avatud kuni 22.maini ning järgmisse vooru valitud rektorikandidaatide avalik debatt toimub 2. juunil Tallinna tervishoiu kõrgkoolis.

Ametisse valitava rektori ametiaeg kestab viis aastat.