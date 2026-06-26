Tallinna tervishoiu kõrgkooli uueks rektoriks sai Ulvi Kõrgemaa

Haridus- ja teadusminister nimetas Tallinna tervishoiu kõrgkooli uueks rektoriks kooli senise õppeprorektori Ulvi Kõrgemaa. Uue rektori ametiaeg algab 1. juulil ja tema ametiaeg on viis aastat.

Ulvi Kõrgemaa võtab ameti üle kõrgkooli 2001. aastast juhtinud rektor Ülle Ernitsalt.

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud rektori konkursile esitati tänavu üks avaldus. Rektori valis seitsmeliikmeline valimiskogu, kes esitas haridus- ja teadusministrile ettepaneku rektori ametisse nimetamiseks. Ulvi Kõrgemaa rektoriks valimise poolt hääletas valimiskogu ühehäälselt.

Ulvi Kõrgemaal on kõrgharidus õenduses ning bakalaureusekraad õigusteaduses. Tal on magistrikraad haridusjuhtimises ja õigusteaduses. Sel aastal kaitses Kõrgemaa sotsiaaltöö doktoritöö, kus ta uuris õenduse arengut läbi kolme aastakümne. Tallinna tervishoiu kõrgkoolis töötab Kõrgemaa alates 2003. aastast, täites seni õppeprorektori rolli.

Kõrgemaa sõnul on kõrgkooli lähiaastate suurim väljakutse tipptasemel õppekvaliteedi hoidmine ja ühiskonna kiiresti muutuvatele ootustele vastamine.