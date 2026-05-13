Otse kell 11: Eesti Pank Eesti finantssektori olukorrast
Eesti Panga president Madis Müller ja finantsstabiilsuse osakonna ökonomist Mari Tamm annavad täna ülevaate Eesti finantssektori olukorrast ja peamistest riskidest. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil tuleb juttu sellest, kuidas mõjutavad geopoliitilised pinged pankasid ja laenuvõtjaid; milliseks on kujunenud laenuaktiivsus ja kinnisvaraturg; millised on keskpanga poolsed ettevaatusabinõud tugeva laenukasvu, kuid ebakindla väliskeskkonna tingimustes.
