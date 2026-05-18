Hiina majandus näitas nõrgenemise märke

Tegemist on selge märgiga väljakutsetest, millega Peking siseturu elavdamisel silmitsi seisab.

Maailma suuruselt teisel majandusel on vaatamata ajaloolisele ekspordibuumile olnud raskusi pärast COVID-19 pandeemia lõppu jõulise taastumisega.

Majandusteadlased on pikka aega väitnud, et Hiina peaks liikuma majandusmudeli suunas, mida veavad pigem leibkondade kulutused kui traditsioonilised mootorid nagu eksport ja ehitus.

Jaemüügi kasv langes aga aprillis eelmise aasta sama kuuga võrreldes vaid 0,2 protsendini.

See näitaja oli aeglaseim kasv alates 2022. aasta detsembrist, mil riik oli hädas COVID-19 nakkuspuhanguga pärast pandeemiapiirangute järsku tühistamist.

See jäi alla Bloombergi majandusteadlaste küsitlusel põhinevale 2,0-protsendisele aprillikuu prognoosile.

Ka tööstustoodang jäi eelmisel kuul ootustele alla, näitasid ametlikud andmed, kasvades aastatagusega võrreldes 4,1 protsenti, mis on langus märtsikuu 5,7 protsendilt.