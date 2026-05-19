Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Eurovisiooni finaal Viinis, Rumeenia
Eurovisiooni finaal Viinis, Rumeenia Autor/allikas: Alma Bengtsson / EBU
Protestid selle vastu, kuidas Moldova žürii nädalavahetusel toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel hääletas, ajendas esmaspäeval sealse avalik-õigusliku raadio ja televisiooni juhti oma ametist tagasi astuma.

Sajad fännid mõistsid sotsiaalmeedias hukka Moldova žürii hääletuse laupäeval peetud lauluvõistlusel, kus naaberriik Rumeenia sai vaid kolm häält.

1991. aastal iseseisvunud Moldova oli kunagi osa Vene impeeriumist, Suur-Rumeeniast ja Nõukogude Liidust. Tal on Rumeeniaga tugevad keelelised ja kultuurilised sidemed.

"See oli minu otsus," ütles Moldova raadio ja televisiooni peadirektor Vlad Turcanu kiiruga kokku kutsutud pressikonverentsil. "Me distantseerusime žürii hääletusest, kuid see on ikkagi meie vastutus, eelkõige minu vastutus selle institutsiooni juhina."

Meediajuhi tagasiastumine oli dramaatiline näide sotsiaalmeedia rollist ühes Euroopa vaeseimas riigis, mille president on hukka mõistnud Venemaa sissetungi naaberriiki Ukrainasse ja lubanud liituda Euroopa Liiduga 2030. aastaks, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Moldova avalik-õigusliku ringhäälingu valitud žürii andis maksimaalsed 12 punkti Poola laulule, mis lõpetas üldjärjestuses alles 12. kohal.

Kümme punkti läks Iisraelile, kes saavutas võistlusel teise koha ja kelle osaluse vastu protestis viis riiki. Võitjaks kuulutati Bulgaaria.

Televaatajad, kelle hääli arvestatakse ka võistluse lõppjärjestuses, andsid 12 punkti Rumeeniale, keda esindas Alexandra Capitanescu.

Vaatajad väljendasid ka nördimust selle üle, et žürii ei andnud Ukraina laulule ühtegi punkti.

"Ainus, mis loeb, on tavaliste inimeste hääled," kirjutas endine kaitseminister Anatol Salaru Facebookis. "See oli vendade hääletus. Ülejäänu on ebaoluline detail."

Moldova kandidaat Satoshi ütles, et avalikkuse massiline toetus Rumeeniale "peegeldab meie ühiskonna tegelikku arvamust".

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

