Vabadussõja võidusambal vahetatakse valgusallikaid

Vabadussõja võidusammas pole praegu täielikult valgustatud, sest toimub valgusallikate vahetus, lausus Voogma.

"Igal tehnosüsteemil on oma eluiga ja nii on ka praeguste elementidega – nende eluiga on praktiliselt läbi, osa valgusallikaid on läbi põlenud, osa on tuhmunud ja praegu me vahetamegi neid uute valgusallikate vastu välja," ütles ta.

Kuigi mõned aastad tagasi levis jutt, et võidusammas läheb remonti, siis RKIK-il selliseid plaane praegu pole.

"Eelmine omanik mingeid klaaselemente vahetas. Aga suurt remonti ma ei tea, et oleks tehtud ja praegu meil ei ole ka vajadust suurema remondi järele. Hetke teema ongi valgusallikate vahetamine," lausus Voogma.

Kui esimestel aastatel vajas võidusammas tihti väiksemaid töid, sest alatasa oli midagi katki, siis praegu taolisi muresid enam pole, lisas ta.

"Üksikud teemad aeg-ajalt on, (näiteks) väljaspool sammast plaadistusega. Nagu iga objektiga peame tervikut korras hoidma ja see käib tavapärase hooldustöö ja korrashoiutöö juurde," ütles Voogma.

Vabadussõja võidusammas, mis on mälestusmärk vabadussõjas saavutatud võidule, avati 2009. aasta juunis.