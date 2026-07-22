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Narvas võib pühapäeval lõpuks võim vahetuda

Eesti
Foto: Rene Kundla/ERR
Eesti

Narva võib nädalavahetusel lõpuks saada uued linnajuhid. Volikogu istung algab pühapäeva hommikul, kuid vaatamata ebamugavale ajale ja puhkustele on opositsioon võimuvahetuses kindel.

Keskerakonna ja Plaan B sõnul on volikogu esimehel Mihhail Stalnuhhinil õnnestunud istungeid edasi lükata ja umbusaldushääletustega venitada lausa 130 päeva. Kauem seda mängu jätkata ei saa ja suure tõenäosusega vahetub võim Narvas eeloleval pühapäeval. Volikogu istung algab kell 10 hommikul.

"Loomulikult loodab ta [Stalnuhhin], et keegi ei jõua kohale, keegi on puhkusel - ta mängib ju selle peale. Me kõik saame sellest aru, et nad väga kardavad võimu kaotada. Siin võib veel tulla igasuguseid põnevaid asju, aga meie 16 häält kindlasti peavad ja ma loodan väga, et see 16 muutub 17-ks ja 18-ks lähiajal," ütles Urbo Vaarmann valimisliidust Plaan B.

"Meie nii kaua juba oleme oodanud. Nüüd oleme valmis ükskõik mis päeval kokku tulema ja siis valime oma juhtkonna," lisas Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Aret.

Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin väitis, et umbusalduste tähtaegade järgimiseks pidi ta istungi just pühapäevale sättima. Kuid valijate huve esindavatele poliitikutele ei peaks see tema hinnangul probleeme tekitama.

"26. juuli, pühapäev, väga tore. Kui teid valiti, siis te lubasite, et töötate linna heaks. Töötage!" ütles Stalnuhhin.

Stalnuhhini arvates on võimuvahetuse tõenäosus päris suur. Sama kinnitas ka Narva linnapea Katri Raik, kes valmistub opositsiooni minekuks.

"Enamusel, jätame selle kõrvale, kuidas see enamus on tekkinud, on õigus ja kohustus võimu rakendada. Ja kui inimesed väga tahavad teha tööd ja arendada linna, tuleb anda see võimalus. Kui pühapäeval on võimuvahetus, siis ma luban uuele võimule väga tülikat opositsiooni," sõnas Raik

Keskerakond ja Plaan B kavatsevad pühapäeval praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni.

Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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