Narva-Jõesuus avati kultuurikvartal

Suur-Lootsi kultuurikvartal kujutab endast kuut hektarit maad Narva-Jõesuu tuletorni ja meremuuli vahetus läheduses, kus varem asusid endise kalurikolhoosi lagunenud hooned. Nüüd on varemed lammutatud, ala on korrastatud, ehitatud on lava ja promenaad.

Kultuurikvartali ülesandeks on avada Narva-Jõesuu aastaringsele turismile.

"Narva-Jõesuu on väga populaarne sihtkoht, kuhu inimesed tulevad eelkõige suveperioodi jooksul. Meie järgmine etapp linna arenguks on see, et me hakkame aina rohkem üritusi siinsamas korraldama ka sügisel, talvel ja kevadel," rääkis Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Tegelikult on kultuurikvartal Suur-Lootsi kinnistu arengu vaheetapiks. 10 aastat tagasi tahtsid arendajad ehitada Suur-Lootsi kvartalisse uue spaa ja korterelamud, kuid geopoliitika pani taristuprojektid pausile.

Kultuurikvartali tegevus tõstaks Narva-Jõesuu populaarsust ja kinnisvaraarendus võiks taas kõne alla tulla.

"Me tihtipeale räägime sellest, et Narva-Jõesuu on Põhjamaade Riviera ja kultuurikvartali projekt peaks Põhjamaade Riviera terminit sisustama ja aitama kaasa sellele, et Narva-Jõesuu kui turismisihtkoht saab üha rohkem populaarseks. Siit võib tekkida sünergiad, mis muudavad ka nende suuremate projektide elluviimise palju tõenäolisemaks," rääkis ettevõtja ja MTÜ Suur-Lootsi kultuurikvartal juhatuse liige Illar Kaasik.

Linnpea Iljin tõdes, et kuigi suuremaid investeeringuid piirkonda on keeruline piirkonda tuua, on ta optimistlik, et lähiaastatel alustatakse ka teise etapi väljaarendamisega, mille järel tekiks linna uued korterelamud ning äripinnad.

Suur-Lootsi kultuurikvartali rajamine läks maksma ligi kaks miljonit eurot, millest 1,5 saadi õiglase ülemineku fondist.