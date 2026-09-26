X!

Narva-Jõesuus avati kultuurikvartal

Eesti
Suur-Lootsi kultuurikvartal
Suur-Lootsi kultuurikvartal Autor/allikas: "Aktuaalne kaamera"
Eesti

Narva-Jõesuus avati Suur-Lootsi kultuurikvartal, mis meelitab linna aastaringselt turiste ja pakub võimalusi kinnisvaraarenduseks. Kultuurikvartali esimeseks ürituseks sai iga-aastane silmufestival.

Suur-Lootsi kultuurikvartal kujutab endast kuut hektarit maad Narva-Jõesuu tuletorni ja meremuuli vahetus läheduses, kus varem asusid endise kalurikolhoosi lagunenud hooned. Nüüd on varemed lammutatud, ala on korrastatud, ehitatud on lava ja promenaad. 

Kultuurikvartali ülesandeks on avada Narva-Jõesuu aastaringsele turismile. 

"Narva-Jõesuu on väga populaarne sihtkoht, kuhu inimesed tulevad eelkõige suveperioodi jooksul. Meie järgmine etapp linna arenguks on see, et me hakkame aina rohkem üritusi siinsamas korraldama ka sügisel, talvel ja kevadel," rääkis Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Tegelikult on kultuurikvartal Suur-Lootsi kinnistu arengu vaheetapiks. 10 aastat tagasi tahtsid arendajad ehitada Suur-Lootsi kvartalisse uue spaa ja korterelamud, kuid geopoliitika pani taristuprojektid pausile. 

Kultuurikvartali tegevus tõstaks Narva-Jõesuu populaarsust ja kinnisvaraarendus võiks taas kõne alla tulla. 

"Me tihtipeale räägime sellest, et Narva-Jõesuu on Põhjamaade Riviera ja kultuurikvartali projekt peaks Põhjamaade Riviera terminit sisustama ja aitama kaasa sellele, et Narva-Jõesuu kui turismisihtkoht saab üha rohkem populaarseks. Siit võib tekkida sünergiad, mis muudavad ka nende suuremate projektide elluviimise palju tõenäolisemaks," rääkis ettevõtja ja MTÜ Suur-Lootsi kultuurikvartal juhatuse liige Illar Kaasik.

Linnpea Iljin tõdes, et kuigi suuremaid investeeringuid piirkonda on keeruline piirkonda tuua, on ta optimistlik, et lähiaastatel alustatakse ka teise etapi väljaarendamisega, mille järel tekiks linna uued korterelamud ning äripinnad.

Suur-Lootsi kultuurikvartali rajamine läks maksma ligi kaks miljonit eurot, millest 1,5 saadi õiglase ülemineku fondist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:37

Peetson: töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:27

16 ühiskonnategelast maalisid oma visiooni tulevikust

21:25

Henn: natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust

21:19

Pühapäeval on selge sügisilm

21:15

Narva-Jõesuus avati kultuurikvartal

20:54

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

20:18

Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise EM-pronksi

20:10

WSJ kirjutab Jaan Tallinna teekonnast tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel

20:01

Viipekeelsed uudised

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

09:11

Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus

25.09

Putin: Venemaa ei valmistu konfliktiks Euroopaga

15:55

Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast Uuendatud

25.09

Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga

08:12

Teheran pakkus USA-le plaani Hormuzi väina taasavamiseks Uuendatud

12:22

OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse

07:37

Margus Punab: igaüks vastutab oma tervise eest ise

14:45

Lätis Adaži polügoonil sai vigastada neli Itaalia sõdurit

25.09

Saksamaa langetab kütuseaktsiisi

25.09

Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks

ilmateade

SPORT

21:37

Peetson: töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks

21:25

Henn: natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust

20:54

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

20:18

Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise EM-pronksi

loe: kultuur

16:47

Arvustus. Kümnest üheni

13:00

Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu pühvel – Heino Puhvel 100

12:46

Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele

10:42

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

loe: eeter

16:42

Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

16:26

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

13:22

Kepikõndija Valdo Jahilo: sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa

10:58

Allan Roosileht: liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole

Raadiouudised

19:55

Uuring kinnitab, et Inimesed teevad tööajal isiklikke toimetusi

18:55

ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

18:55

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

18:25

Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

25.09

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

25.09

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

25.09

Euroopa Liit tahab tugevdada konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja USA survele

25.09

Meremuuseumis avati "Hõbevalge" juubelinäitus

25.09

Kohus mõistis süüdi Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu

25.09

Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo