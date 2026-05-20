Viktoria Ladõnskaja-Kubits: ERR-i seadus ja räpane seadusloome

Viktoria Ladõnskaja-Kubits
Kui EKREIKE teeks Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmisel sama, mis Reformierakond ja Eesti 200 praegu, siis käiks ilmselt terve linn juba "sõna on vaba" särgid seljas ringi, kirjutab Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

Mängime korraks seda mängu, et praegu oleks võimul Eesti peavoolu vihatuim nähtus EKREIKE ehk EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon. Ja kujutame ette, et nemad prooviksid teha täpselt seda, mida praegu teevad Reformierakond ja Eesti 200 rahvusringhäälingu seadusega.

  • Visata nurka valmis kirjutatud ERR-i puudutav eelnõu, sest mitte kõik punktid selles ei meeldi koalitsioonile endile. (See seadus ei liigu).
  • Võtta praegusel hetkel menetluses olev teise fraktsiooni poolt pakutud eelnõu. Hoopis teisel teemal, aga siiski ERR-i puudutav. (Teeme selle karbi lahti).
  • Pookida sinna vaid osa esimesest punktist kirjeldatud seadusest. Ja (kui see ka õnnestub) visata välja algse esitaja poolt pakutud sisu (ehk siis täidame selle karbi oma sisuga).
  • Seda kõike vähem kui aasta enne valimisi, mis muudavad praeguse koalitsiooni võimalusi mõjutada ERR-i. Ja eelkõige ERR-i juhtkonna valimisi. Aga muidugi teha seda kõike väga "õilsa" eesmärgiga. (Paneme uuesti pakitud karbile sildi"kõige parema nimel!").

Kui seda kõike suruks läbi EKREIKE, siis milline oleks ühiskonna ja meedia reaktsioon? Terve linn käiks juba "sõna on vaba" särgid seljas ringi? Või tundub, et kui "õiged" mehed ja naised teevad, siis vahend pole oluline?

Kirjeldatud näide on raudkindlalt väga räpane seadusloome praktika. Aga veelgi enam, kuna Reformierakond näitas ise eeskuju, tulles võimule ning tühistades "peretoetuste seaduse", siis nüüd on selle vahendi ka teised avastanud ja avanud.

Põrgutee on sillutatud heade kavatsustega. Üldjoontes, selline käik ei too ei head eeskuju seadusloome praktikas, aga veelgi rohkem kahju tekitab see ERR-ile endale. Muidugi "õilsa" eesmärgi all "me toome eksperte juurde, me vähendame poliitilist osakaalu". Tegelikult on tulemus resoluutselt tagurpidine.

