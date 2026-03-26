Purga sookvoote ERR-i nõukogus ei toeta

Purga sõnul saaks soolise tasakaalu nõude kehtestamist kaaluda üksnes riigikogu liikmete nimetamisel rahvusringhäälingu nõukogusse ning selliselt, et säiliks piisav paindlikkus olukordadeks, kus objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik mõlema soo esindatust tagada.

Kultuuriminister lisas, et ERR-i nõukogu koosseisu kujundamisel tuleb säilitada valdkonna tunnustatud asjatundjate puhul ekspertsuspõhine lähenemine.

"Kohustusliku soolise koosseisunõude laiendamine ka ekspertliikmetele võib nihutada rõhuasetuse pädevuselt isiku soole ning tekitada olukordi, kus sobiva kvalifikatsiooniga kandidaati ei ole võimalik nimetada üksnes koosseisunõude tõttu."

Selline lähenemine võiks Purga sõnul praktikas mõjutada kandidaatide hindamist viisil, mis ei toeta piisavalt erialase pädevuse esmatähtsust, kuigi just see on ERR-i nõukogu toimimise seisukohalt määrava tähtsusega.

"Soolise tasakaalu suurendamiseks otsustuskogudes on seetõttu mõistlik keskenduda otsustajate teadlikkuse ja vastutustunde kasvatamisele ning nimetamispraktikate sisulisele parandamisele."

Ta lisas, et kultuuriministeerium on esitanud valitsusele ERR-i seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille üheks keskseks eesmärgiks on ERR-i juhtimise regulatsiooni täpsustamine ning professionaalse, tasakaalustatud ja läbipaistva juhtimismudeli tugevdamine.

"Selle eelnõu kohaselt valitakse rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjad avaliku konkursi korras, lähtudes läbipaistvatest, objektiivsetest ja mittediskrimineerivatest kriteeriumidest. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni eelnõus seatud eesmärki on võimalik saavutada seaduse muudatuse raames, tagades tasakaalustatud esindatuse läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikumenetluse kaudu," leidis kultuuriminister.

Izmailova: kui pole siduvat sundust, siis naisi ei kaasata

Züleyxa Izmailova Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud andsid veebruaris riigikogu istungil üle eelnõu, millega sätestatakse mõlema sugupoole esindatus ERR-i nõukogus.

Riigikogu liige Züleyxa Izmailova (SDE) sõnas, et kehtiv seadus reguleerib rahvusringhäälingu nõukogu koosseisu ja moodustamise korda, kuid ei sisalda selgesõnalist nõuet soolise esindatuse tagamiseks.

"ERR-i nõukogu koosseisus on juba pikka aega olnud kümme meest. Mõlemast soost esindajad toovad otsustusprotsessi erinevaid kogemusi, vaatenurki ja teadmisi, mis vähendab kallutatuse riski ning suurendab rahvusringhäälingu nõukogu laiapõhjalisust ja usaldusväärsust," selgitas Izmailova.

Saadiku sõnul on ERR vaid üks näide ja pigem saab rääkida erinevate riigiasutuste puhul korduvast mustrist, et kui pole siduvat sundust nõukogudesse kaasata ka naisi, siis seda pigem ei tehta või tehakse ainult siis kui see on lihtne või mugav.

Izmailova sõnul on SDE algatatud seadusemuudatuse eesmärk tugevdada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamist rahvusringhäälingu kõrgeimas juhtorganis ning vältida praegu ja tulevikus olukordi, kus nõukogu koosneks ainult ühest soost isikutest.

Samas on Sotsiaaldemokraatlik Erakond ise saatnud ERR-i nõukogusse meessoost liikme – Raimond Kaljulaidi. Sotside fraktsioonis riigikogus on neli naispoliitikut pluss kaks nn aknaalust, kes fraktsiooni ei kuulu, aga on erakonna liikmed. Ehk kokku on sotsidel riigikogus kuus naissaadikut.