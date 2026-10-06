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Gripivaktsiin jõuab Eestisse oodatust hiljem

Eesti
Gripivaktsiin
Gripivaktsiin Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tänavu jõuavad gripivaktsiinid Eestisse tavapärasest hiljem, viimane tarne toimub suisa jaanuaris. Põhjus on selles, et eelolevaks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid, mis lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa, teatas ravimiamet.

Esimene tarne gripivaktsiine jõuab Eestisse oktoobri lõpus, teine kogus novembri keskpaigas ja kolmas jaanuaris.

Tarned moodustavad vastavalt 40 protsenti, 20 protsenti ja 40 protsenti Eestisse toodava gripivaktsiini kogumahust. Tegemist on tootjate edastatud prognoosidega ja need võivad muutuda.

Kokku jõuab sel hooajal Eestisse 233 000 annust gripivaktsiine. Number on eelmise gripihooajaga võrreldes mõnevõrra suurenenud, möödunud korral toodi Eestisse 210 000 annust.

Esmajärjekorras alustatakse selle kuu lõpus ja novembri alguses vaktsineerimist riskirühma patsientidest, nende tarbeks on tulemas 93 000 annust vaktsiini.

Tervisekassa annab teada, kui vaktsiinid on saabunud ning vaktsineerimiskabinettides olemas, seejärel saab hakata aegu broneerima terviseportaalis.

Lastel ja noorukitel kasutatav ninasprei Fluenz ja vanemaealistele kasutatav Efluelda vaktsiin on Eestis saadaval.

Praeguste andmete põhjal hindab terviseamet gripi leviku Eestis madalaks ning ka Euroopa seireandmed ei viita gripilaine peatsele algusele. Millal tänavune gripihooaeg hoogustub, on raske ennustada.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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