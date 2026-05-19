Koalitsioon püüab kiirkorras suurendada ERR-i nõukogu ekspertliikmete arvu

Toompea loss
Riigikogu kultuurikomisjoni mõnd liiget tabas esmaspäeval üllatus, kui algul vaid rahvusringhäälingu nõukogu soolist tasakaalu puudutama pidanud sotsiaaldemokraatide eelnõule lisas kultuurikomisjoni juht Liina Kersna (RE) külge kava suurendada ekspertide osakaalu nõukogus.

Muudatus tuli üllatusena nii kultuuriministeeriumi esindajale Andres Jõesaarele kui ka eelnõu kaasautorile Madis Kallasele (SDE), samas kui opositsiooniline Isamaa süüdistab koalitsiooni soovis enne valimisi ERR-i juhtorganit politiseerida.

Kersna selgitas, et muudatuse eesmärk on parandada ajalooline ebakõla, kus poliitikutel on nõukogus asjatundjate ees liiga suur ülekaal. Kuna kultuuriministeeriumi suurt ERR-i puudutavat seaduseelnõu pole valitsus suutnud pikalt edasi liigutada, otsustati nõukogu puudutav segment sealt välja võtta ja sotsiaaldemokraatide eelnõuga liita.

"Meil on täna tekkinud olukord, kus nõukogus on kuus fraktsioonide esindajat ja neli asjatundjat. Omal ajal, kui see seadus tehti, oli riigikogus neli fraktsiooni, sest eesmärk oli, et asjatundjaid ja fraktsioonide esindajaid oleks enam-vähem võrdselt. Nüüd on juba pikemat aega nii, et asjatundjaid on vähem kui fraktsioonide esindajaid," kirjeldas Kersna kehtivat olukorda.

Muudatusettepaneku eesmärk on Kersna sõnul asjatundjate osakaalu suurendamine: on ette pandud, et neid võiks olla vähemalt ühe võrra rohkem kui fraktsioonide esindajaid ehk matemaatiliselt tähendab see praeguse kuue riigikogu fraktsiooni puhul vajadust nimetada nõukogusse korraga kolm uut eksperti.

Miks otsustati riigikokku liikuda vaid ERR-i nõukogu puudutava osaga, mitte näiteks ERR-i rahastamist puudutavate punktidega, on Kersna sõnul seotud sellega, et riigikogus ei ole hea seadusloome tava kohaselt mõistlik esitatud seaduseelnõu algset eesmärki liialt muuta.

"Sotsiaaldemokraatide esitatud eelnõu puudutas just nimelt ERR-i nõukogu ja selle koosseisu. Seetõttu arvasin, et oleks hea võimalus liita sinna need muudatused, mis on uue seadusega planeeritud nõukogu liikmete tasandil," selgitas Kersna.

Kersna sõnul pole seadusemuudatuse ettepanek seotud politiseerimisega, vaid vastupidi. "Tahame, et ERR-i nõukogus oleks rohkem asjatundjaid," sõnas ta.

Eelnõu tükeldamine tuli ministeeriumile ja sotsidele üllatusena

Kuigi Kersna viitas, et idee pärineb ministeeriumi ettevalmistatud kavast, ütles kultuuriministeeriumi esindaja Andres Jõesaar, et selline jupikaupa toimetamine oli talle ootamatu. Ministeerium on esitanud valitsusele tervikliku eelnõu, mis on aga poliitilistesse vaidlustesse takerdunud ja pole näha, et see niipea edasi riigikokku liiguks.

"Kultuurikomisjoni ettepanek oli võtta Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõust see osa, mis puudutas nõukogu liikmete arvu, et see oleks ajakohasem. Minu jaoks oli selline samm üllatus ja hea meelega näeks, et kogu seadus liiguks edasi. Ministeerium on seaduseelnõu esitanud valitsusele, kuid valitsus ei ole sellega edasi läinud," selgitas Jõesaar.

Samamoodi tabas komisjonis toimunu ootamatult sotsiaaldemokraat Madis Kallast, kelle erakonna algatatud soolise tasakaalu eelnõu sai järsku hoopis teise sisu, millest talle teatati alles esmaspäeva ehk istungipäeva hommikul.

"Vähemalt minuga ei olnud seda varem läbi räägitud – soov siduda selle eelnõuga veel teemasid, mis on seotud nõukogu temaatikaga, tuli mulle uudisena. Me ei ole jõudnud seda veel kusagil rohkem arutada, ka komisjonis oli alles selline väga kiire lühike ülevaade sellest ettepanekust. See tuli ootamatult," sõnas Kallas.

Kallas lisas, et vaatamata üllatusele toetab ta ekspertide ülekaalu ERR-i nõukogus.

Isamaa süüdistab Reformierakonda võimu põlistamises

Kõige teravamalt reageeris muudatusettepanekule opositsiooniline Isamaa esindaja Tõnis Lukas. Tema sõnul on tegemist poliittehnoloogilise sammuga, kus vähemustoetusega koalitsioon püüab vahetult enne valimisi tsementeerida oma mõju rahvusringhäälingus aastateks ette.

Kuna uued eksperdid valitakse riigikogu häälteenamusega, määrab koalitsioon Lukase sõnul nõukogusse endale sobivad inimesed opositsiooniga arvestamata.

"Sisuliselt soovitakse otsustada mitmete uute täiendavate ERR-i nõukogu liikmete määramine oma valitsusperioodi lõpus enne valimisi ja omandada nii oma määramistega nõukogus ülekaal, mis püsiks ka pärast järgmisi valimisi," rääkis Lukas.

Lukas nentis, et vahetult enne valimisi möödub tähtaeg kahel praegusel nõukogu liikmel ehk Rein Veidemannil ja Sulev Valneril, ja ka nende asemele soovitakse ilmselt panna uued eksperdid. "See tähendab, et koalitsioonil on võimalus oma poliitilise ülekaaluga nimetada ERR-i nõukogusse viis täiendavat liiget," lausus Lukas.

Lukas märkis, et konkreetne ettepanek ei jõudnud kultuurikomisjonini isegi mitte paberil ega nähtaval kujul, vaid komisjoni liikmed said sellest teada suusõnaliselt. "Järelikult oli see idee niimoodi talitada ka koalitsioonil endal küllaltki uus," lausus Lukas.

Küsimusele, kas varasemalt on kultuurikomisjoni määratud ja riigikogu kinnitatud valdkonna asjatundjad olnud määratud apoliitiliselt, Lukas vastata ei soovinud.

"Mina ei hakka siin hinnangut andma. Meediaekspertide hulgas on kindlasti auväärsed inimesed ja ma ei hakka omalt poolt kaaluma nende võimalikke poliitilisi sümpaatiaid. Eesti ühiskond on väike, igaühel võib siin olla oma arvamus," lausus.

Lukas arutles, et kui riigikogu eksperte nimetab, siis võiks kogu riigikogul olla mingi tasakaalustatud sõna. "Praegu on see vaid enamuse sõna. Sellised määramisprintsiibid tekitavad alati küsimusi, eriti kui neid tahetakse teha teise eelnõu osana ja kiirendatud korras niimoodi, et eelnõu enda autoreid (sotsiaaldemokraate - toim.) ei ole isegi informeeritud," lisas ta.

Kersna sõnul on eksperte ERR-i nõukogusse valitud sama praktikaga läbi riigikogu eri koosseisude. "Minu meelest oleme me suutnud sinna valida ikkagi väga häid valdkondlikke asjatundjaid. See protsess jääb samaks," lausus ta.

Seadusemuudatuse edasine saatus selgub juuni alguses, kui kultuurikomisjon koguneb muudatusettepanekute ametlikke juriidilisi sõnastusi arutama. Kersna loodab, et eelnõu saab riigikogus hääletusele panna kevadistungjärgu lõpuks ehk juunikuu jooksul.

ERR-i nõukogu praegu

Sulev Valner - nõukogu esimees, ekspert
Paavo Nõgene - ekspert
Raul Rebane - ekspert
Rein Veidemann - ekspert

Vadim Belobrovtsev - Keskerakond
Raimond Kaljulaid - SDE
Valdo Randpere - Reformierakond
Marek Reinaas - Eesti 200
Priit Sibul - Isamaa
Varro Vooglaid - EKRE esindaja, aga lahkub. Tema asemele tuleb Evelin Poolamets

Toimetaja: Mari Peegel

