X!

Euroopa Komisjon tunneb muret ERR-i rahastamise pärast

Eesti
Rahvusringhäälingu töötajad laulu- ja tantsupeol
Rahvusringhäälingu töötajad laulu- ja tantsupeol Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Euroopa Komisjon saatis Eesti kultuuriministeeriumile kirja, kus väljendab muret Euroopa meedivabaduse määruse Eesti seadustesse ülevõtmise pärast. Teiste punktide hulgas teeb komisjonile muret ka Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) rahastamine.

Täpsemalt väljendab Euroopa Komisjoni meediapoliitika direktoraat muret meediavabaduse määruse punkti üle, mis ütleb, et liikmesriigid tagavad, et avalik-õiguslike meediateenuse osutajate rahastamismenetlused põhinevad eelnevalt kehtestatud läbipaistvatel ja objektiivsetel kriteeriumidel, mis tagavad piisavad, jätkusuutlikud ja prognoositavad vahendid toimetusliku iseseisvuse tagamiseks.

Komisjon märgib oma kirjas, et kuigi Eesti Rahvusringhäälingu rahastamine on igati läbipaistev, aga see ei pruugi praegu olla piisav või ka ette prognoositav, kuna Eesti Rahvusringhäälingu seadus ei taga rahastamist ja eelarveprotsess sõltub valitsusest.

Siiski märgib komisjon, et neile on teatavaks tehtud, et plaanitava rahvusringhäälingu seaduse muudatusega on kavas rahastussüsteemi muutmine ja küsib selle kohta rohkem informatsiooni.

Kultuuriministeeriumist sügisel kooskõlastusringile läinud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatused näevad ette, et rahvusringhäälingu rahastusmudel muutuks seniselt üheaastaselt vaatelt nelja-aastaseks.

Tulevikus esitaks kultuuriminister riigieelarve strateegia arutelule Eesti Rahvusringhäälingu nelja-aastase vaate, märkides toetuseks minevad summad iga aasta kohta. Iga-aastase eelarve kinnitaks riigikogu jätkuvalt igal aastal eraldi.

Samuti sõlmiks kultuuriminister rahvusringhäälinguga nelja-aastase raamlepingu, mis fikseerib rahvusringhäälingu rahastamise ja selle tingimused.

Eelnõu koostajate hinnangul aitab see suurendada rahvusringhäälingu sõltumatust ja täidab ka Euroopa meediavabaduse nõuded.

Kultuuriministeeriumi meedianõunik ja rahvusringhäälingu endine nõukogu esimees Andres Jõesaar ütles, et kui seaduse muudatused saavad riigikogus vastu võetud, peaks Eesti täitma nelja-aastase lepinguga meediavabaduse määruse nõudeid.

Samas märkis Jõesaar, et muudatus ei lahenda ERR-i üldise rahastuse küsimust ega ka seda, millist avalikku teenust rahvusringhääling pakub.

Kuigi erameedia on Jõesaare sõnul avaldanud arvamust, et rahvusringhääling veebiuudiseid ei peaks pakkuma, siis tema hinnangul on see tänapäeva maailmas vältimatu ja uudised peaksid kõigile olema kättesaadavad. Eriti nüüd, kui mõned uudisteportaalid on Jõesaare hinnangul end politiseerinud.

Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roose sõnul nelja-aastane leping iseenesest ringhäälingu muresid ei lahenda. Tema oleks isiklikukult toetanud rahastusmudelit, kus ringhäälingu vahendid oleks olnud fikseeritud protsendina eelarvest või Eesti SKP-st.

Roose ütles, et ka praegune olukord, kus on ette näha eelarve külmutamist järgnevaks neljaks aastaks, kindlasti ei taga rahvusringhäälingu piisavat rahastamist.

Piisav rahastamine oleks Roose hinnangul 20–30 protsenti lisaraha, suurusjärgus 10–20 miljonit eurot. Tänavu oli ERR-i eelarve maht 55,5 miljonit eurot.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:47

Harri Tiido: Euroopast koos Ukrainaga Vene vastu, kuid ilma USA-ta

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

13:38

Riik plaanib muuta andmejälgija avalike andmekogude jaoks kohustuslikuks

13:33

Trump esitas BBC-le kahjunõude 10 miljardi dollari tasumiseks Uuendatud

13:25

Krasnodaris protestitakse linnaparki sõdurite mälestuskiriku ehitamise vastu

13:24

Kohus mõistis kambrikaaslase tapnud Marek Madisoole 15-aastase vangistuse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:33

Pärnu e-metanoolitehas plaanib tootmist alustada juba 2028. aastal

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

15.12

Teadlane tuvastas e-hääletamise auditeerimissüsteemis mitmeid lünkasid

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

15.12

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

15.12

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15.12

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

12:30

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

ilmateade

loe: sport

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

loe: kultuur

10:32

Tuleva aasta augustis esineb Tallinnas OMD

10:23

Juhan Ulfsak: igasugune mäss on ka mäss iseenda vastu

09:41

Scorpions esineb tuleval suvel taas Tallinnas

09:21

Dokfilm "Kaarel Kurismaa. Ajatuse piirid" võitis auhinna Praha Silver Screen filmifestivalil

loe: eeter

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

15.12

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

15.12

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

15.12

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

15.12

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

15.12

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

15.12

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku toetajatele

15.12

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15.12

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo