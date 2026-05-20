Kevadtormil harjutatakse ka elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

Selle nädala lõpuni toimuvad Võrumaal erinevates paikades väliõppe lahingud, mille jaoks on metsadesse või teede äärde rajatud kaitserajatised. Sellel aastal kasutatakse rohkem õppelahingute ajal ka droone.

"Mis on uuem sellest, mis on tavaliselt olnud, on igasuguste lisavahendite kasutamine. Lisavahendite all pean silmas igasuguseid elektroonilise võitluse seadmeid ja droone. Kui eile hommikul pidime nende positsioonidele lähenema, siis oli kordades raskem või keerulisem, kui oli see varasematel aastatel, sest droone on tunduvalt rohkem õhus ja kuna termovõimekusega droonid avastavad soojakeha päris kiiresti ja kergesti, siis luurajad tegid ikka väga head tööd," lausus Scoutspataljoni staabiülem major Edgar Pau.

Kevadtormil harjutatakse lahingute planeerimist ja läbiviimist, et oleks parem koostöö Eesti ja ka liitlasriikide üksuste vahel.

"Eesti väejuhatuse all integreerumine ilmselgelt esitab teatud väljakutseid, aga see pole midagi, millega me hakkama ei saaks. Me oleme leidnud mooduseid, kuidas koos töötada ja infot vahetada meie Eesti partneritega ja siiani on kõik üsna hästi läinud," sõnas liitlasvägede esindaja Prantsusmaalt leitnant Brandon.

Õppusel osalejate jaoks on oluline ka see, kuidas on olnud võimalik korraldada tööasju ja et nende õppusel osalemist toetavad ka pereliikmed.

"Minust jäi naine koju, igatseb - nii palju tean. Tööl on palgaline puhkus ehk pole hullu. Selles mõttes rahaliselt ei ole midagi halba," ütles kompaniiülema sidemees nooremseersant Renee Rannaoja.

Kuidas on meeste läbisaamine ja kuidas n-ö meeskonna vaim on?

"Väga hea on. Kõik on sõbralikud üksteise vastu, et otseselt rüselust üksteise vastu ei ole olnud. Selle koha pealt on kõik hästi olnud. Moraal on hea, aga koduigatsus on enamustel. Kõik tahaksid juba kaevikust välja saada, aga kui on käsk võidelda, siis me võitleme lõpuni," ütles nooremseersant Rannaoja.