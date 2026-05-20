X!

Kevadtormil harjutatakse ka elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

Eesti
Kevadtorm 2026
Kevadtorm 2026 Autor/allikas: rms/OR-1 Hanno Kull
Eesti

Sellel nädalal toimuvad suurõppusel Kevadtorm välilahingud, kus tavapärasele lahingutegevusele lisaks harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist.

Selle nädala lõpuni toimuvad Võrumaal erinevates paikades väliõppe lahingud, mille jaoks on metsadesse või teede äärde rajatud kaitserajatised. Sellel aastal kasutatakse rohkem õppelahingute ajal ka droone.

"Mis on uuem sellest, mis on tavaliselt olnud, on igasuguste lisavahendite kasutamine. Lisavahendite all pean silmas igasuguseid elektroonilise võitluse seadmeid ja droone. Kui eile hommikul pidime nende positsioonidele lähenema, siis oli kordades raskem või keerulisem, kui oli see varasematel aastatel, sest droone on tunduvalt rohkem õhus ja kuna termovõimekusega droonid avastavad soojakeha päris kiiresti ja kergesti, siis luurajad tegid ikka väga head tööd," lausus Scoutspataljoni staabiülem major Edgar Pau.

Kevadtormil harjutatakse lahingute planeerimist ja läbiviimist, et oleks parem koostöö Eesti ja ka liitlasriikide üksuste vahel.

"Eesti väejuhatuse all integreerumine ilmselgelt esitab teatud väljakutseid, aga see pole midagi, millega me hakkama ei saaks. Me oleme leidnud mooduseid, kuidas koos töötada ja infot vahetada meie Eesti partneritega ja siiani on kõik üsna hästi läinud," sõnas liitlasvägede esindaja Prantsusmaalt leitnant Brandon.

Õppusel osalejate jaoks on oluline ka see, kuidas on olnud võimalik korraldada tööasju ja et nende õppusel osalemist toetavad ka pereliikmed.

"Minust jäi naine koju, igatseb - nii palju tean. Tööl on palgaline puhkus ehk pole hullu. Selles mõttes rahaliselt ei ole midagi halba," ütles kompaniiülema sidemees nooremseersant Renee Rannaoja.

Kuidas on meeste läbisaamine ja kuidas n-ö meeskonna vaim on?

"Väga hea on. Kõik on sõbralikud üksteise vastu, et otseselt rüselust üksteise vastu ei ole olnud. Selle koha pealt on kõik hästi olnud. Moraal on hea, aga koduigatsus on enamustel. Kõik tahaksid juba kaevikust välja saada, aga kui on käsk võidelda, siis me võitleme lõpuni," ütles nooremseersant Rannaoja.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:39

VIDEO | Kuressaare lõi Unitedile kaks väravat

21:36

Kersna: meie eesmärk on suurendada ERR-i nõukogus poliitilist sõltumatust

21:32

Kodumaine maasikas on müügis 20-eurose kilohinnaga

21:27

Neljapäeval on nii päikest, vihma kui ka äikest

21:26

Kevadtormil harjutatakse ka elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

21:21

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit Uuendatud

21:06

Ekspertide arvu suurendamine ERR-i nõukogus ei meeldi opositsioonile

21:03

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

21:02

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu Uuendatud

20:42

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

21:03

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

20:07

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

15:07

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

11:30

Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

12:08

Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:39

VIDEO | Kuressaare lõi Unitedile kaks väravat

21:21

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit Uuendatud

21:02

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu Uuendatud

20:08

EOK liigub multifunktsionaalse halli projektiga järgmisse etappi

loe: kultuur

18:52

Festival "Erisuste erinevused" toob kokku erinevate võimetega loojad

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

loe: eeter

20:42

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

20:24

"Pealtnägija": halvatud kolme lapse ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.05.2026 18:00:00)

17:50

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

16:05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

15:55

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

15:55

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

15:25

Raadiouudised (20.05.2026 15:00:00)

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo