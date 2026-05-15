Kaitseväel on Kevadtormil kasutuses üle 500 drooni

Kagu-Eestis on käimas suurõppuse Kevadtorm teine nädal, kuhu sel aastal on kutsutud üle 5000 reservväelase ja mis sedapuhku on mitmes mõttes eriline. Kasutuses on üle pooletuhande drooni, lahingtegevus toimub lisaks Eesti aladele ka Lätis ning ka esmane väljaõppe reservväelastele on mitmeti teistsugune, kuna vahepeal on kaitseväe kasutusse jõudnud palju uut tehnikat.

Gümnaasiumiastmes keemiat-ja füüsikat õpetav seersant Mihkel Plakk on viimane nädal tegelenud hoopis sõidukitele droonikaitse rajamisega – see on uus asi, mida katsetatakse Ukraina sõja kogemuse näitel.

"Ma tulin hea meelega, mulle väga meeldib, et vanade sõpradega kokku saada, jutustada, tööd teha. Selles mõttes see on nagu kerge puhkus mu igapäevatööst," lausus Plakk.

IT- sektoris töötav Hendrik Regor Vaino tuli õppusele otse Hollandist.

"Mul oli eriti pikk maa siia tulla, aga ma tuletasin neile meelde, et me kaitseme ikkagi Euroopat selle kõige tegemisel, nii et nad olid igatpidi heal meelel, et mind lasta õppusega liituda," ütles Vaino.

Õppustel valmib varjend K9 liikursuurtükile, mille rajamiseks oli vaja ehitusinseneri teadmisi.

"Pioneeripataljonis ka kogu aeg nii suuri positsioone ei raja – viis meetrit kõrge, viis meetrit lai, suurtükk on suur tükk ja siis sai hakatud seda ehitama," ütles staabiohvitser nooremleitnant Martin Talvik.

Talvik on hariduselt ehitusinsener ja töötab Tallinna tehnikaülikoolis õppejõuna, olles hea näide, kuidas tsiviilteadmised-ja oskused kohtuvad militaarvajadustega.

"Ega töö juures koormust vähemaks ei jää, tuleb pärast teha öösiti järele. Pere samamoodi. Naine on kaheaastasega üksi kodus olnud. Need on keerulised teemad nende õppustega," lausus Talvik.

Kõik mehed kuuluvad pioneeripataljoni, mille koosseis on pea nädal aega teinud Kagu-Eesti maastikel tööd, et uuel nädalal algav Kevadtormi lahingutegevus saaks toimuda plaanipäraselt.

"Meil on üle poole tuhande drooni väljas, millele lisanduvad veel kaitseliidu droonid. Täna on väljas ettevõtjad, oleme ettevõtjad saatnud metsa, et oma toodet algusest lõpuni lahingulähedastes tingimustes testida. Selle õppuse raames kindlasti ka Balti kaitsevöönd saab täiendavalt välja ehitatud," lausus Kaitseväe diviisi ülema asetäitja ja Kevadtormi juht kolonel Aron Kalmus.

Uue nädala algul algavad Kevadtormil reaalsed lahingutegevused, mis tähendab, et kohalikud kuulevad ja näevad tavapärasest rohkem militaartehnikat ja droone ning mitmel pool on ka liiklus reguleeritud.