X!

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

Majandus
Paldiski-Kapellskäri liinilt lahkunud Superfast iX.
Paldiski-Kapellskäri liinilt lahkunud Superfast iX. Autor/allikas: Katri Link/Tallink
Majandus

Pärast seda, kui Tallink oma Superfast IX Paldiski-Kapellskäri liinilt ära viis, tekkisid Paldiskisse pikad järjekorrad Skandinaaviasse kaupa transportivatest rekadest, sest ainsana liinile jäänud laev kõiki soovijaid ära ei mahuta. Ehkki Tallink lubas Rootsi sõitmiseks asenduslaeva leida, võtab see aega ning DFDS ei pea lisalaeva kasutamist äriliselt põhjendatuks.

Tallink Grupp loobus alates maist Paldiski-Kapellskäri liini vedudest laevaga Superfast IX, põhjendades seda tegevuse optimeerimisega, sest Superfast mahutas rohkem reisijaid kui sellel liinil tarvis.

Pärast seda sõidab Paldiski-Kapellskäri liini ainult DFDS, mille laevad väljuvad kuus korda nädalas. Kaubavedajatele on see halb uudis, sest Skandinaavia maad on Eesti ühed peamistest ekspordipartneritest ning rekasid, mis Rootsi suunduvad, koguneb Paldiski sadamasse sageli märksa rohkem kui laevale mahub. Nii jääbki kümneid veokeid reisilt maha.

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) nõukogu esimees ja veoettevõtte Haanpaa OÜ tegevjuht Tiit Parik ütles ERR-ile, et mure on suur.

"Probleem on see, et paljud kaubad on täna ajatundlikud, ülevedu pole võimalik päev-kaks või kolm oodata. Eriti tooted, mis lähevad kuskile tootmisprotsessi, peavad jõudma kohale mitte ainult õigel kuupäeval, vaid ka kellaajal," selgitas Parik, kelle sõnul on kohalesaabumise aeg seda täpsemalt paika pandud, mida kõrgema väärtusega tooteid veetakse.

Veoettevõtte juht lisas, et ei oska öelda, kui palju rekasid keskmiselt laeva ei mahu, kuid olukord on selline, et kui laev on täis broneeritud, koostatakse ootenimekiri, kuhu jäävad need, kes loodavad, et mõni koha kinni pannud sõiduk jääb saabumata.

"See on probleem vedajate jaoks, aga minu vaatest on see suurem probleem Eesti tööstuse jaoks, ekspordi jaoks, neile, kes oma kaupu Skandiaaviasse saadavad," tõdes Parik ja lisas, et Eesti-Rootsi laevadega saadavad oma kaupu teele ka need, kelle tooted liiguvad Norra ja Taani turule.

DFDS Eesti filiaali juhataja Peeter Ojasaar kinnitas, et pärast seda, kui Superfast IX lõpetas Paldiski–Kapellskäri liinil opereerimise, on nad tõepoolest näinud suuremat survet teatud väljumistele.

"Samas ei ole DFDS lisanud liinile täiendavat laeva ning laeva füüsiline mahutavus ei ole muutunud. Jätkame liini teenindamist laevaga Sirena Seaways, mille mahutavus on ligikaudu 2200 jooksvat meetrit erinevat tüüpi veeremile ning kuni 600 reisijat," sõnas Ojasaar.

Praeguse olukorra puhul tema sõnul oluline mõista, et probleem ei ole ainult kogu nädalases mahutavuses, vaid eelkõige selles, kuidas nõudlus nädala lõikes jaotub.

"Eesti–Rootsi kaubavoog liigub üsna kindlas logistilises rütmis. Eesti ekspordi suunal on suurim surve tavaliselt pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval. Rootsi–Eesti suunal on suurim surve kolmapäeval, neljapäeval ja reedel. Nendel väljumistel võib vaba koha leidmine olla tõepoolest väga keeruline," nentis Ojasaar.

Samas ei tähenda see filiaalijuhi sõnul, et kõik väljumised oleksid täis. Teatud päevadel koondub nõudlus väga tugevalt samadele väljumistele, mõnel teisel väljumisel on ruumi märksa rohkem.

Rahvusvaheliste autovedajate esindaja meenutas, et sellist olukorda, kus veokeid on sageli rohkem kui kohti laeval, on ette tulnud ka minevikus, näiteks kaks aastat tagasi, kui Paldiski-Kapellskäri liinil sõitis samuti vaid üks laev. Parik märkis, et arusaadavalt on majanduses omad faasid, mil kaupa liigub rohkem või vähem, kuid tundub, et sellel suunal ühe laevaga välja ei vea.

Selleks, et kaup ikkagi sihtkohta jõuaks, kasutab osa vedajaid alternatiivina Soome kaudu viimist. Tallink sõidab Tallinnast Stockholmi ülepäeviti, mistõttu igapäevase ühendusena kasutatakse võimalust sõita Eestist Soome ja sealt edasi Rootsi. On ka Eesti vedajaid, kes sõidavad Rootsi Läti ja Leedu kaudu. Kõik alternatiivid on aga märksa kallimad.

"Oleme kohe sisenemas puhkuste hooaega, siis tulevad ka turistid ja laevakohti hakkab järjest enam nappima," ütles Parik.

Lahendus saab tema hinnangul tulla laevafirmadelt ja ennekõike vaadatakse Tallinki poole, ehkki Pariku sõnul on mõistetav, et majanduslikult mittetasuvast liinist loobutakse.

"Veoettevõtjad ja esindusorganisatsioon saavad pidada arutelusid sellel teemal, kuidas sellise olukorra kordumist tulevikus vältida. Mõeldes Skandinaavia turule, kui oluline on see meie riigi jaoks, siis ennekõike on see Eesti tootjate ja eksportööride mure," nentis Parik.

Tallink lubas märtsis, et ei lahku Paldiski-Kapellskäri liinilt, vaid otsib sinna sobiva suuruse ja lahendusega asenduslaeva. Seni seda aga leitud pole ja otsingud kestavad.

"Tallinki kaubaveokliente oleme ise aktiivselt aidanud, pakkudes vedudeks alternatiive Helsingi kaudu," sõnas ettevõtte kommunikatsioonidirektor Meelis Kompus. "Teiste turuosaliste võimeid või täpset olukorda sadamas me mõistagi kommenteerida ei saa."

Lisalaeva ajutine liiniletoomine oleks kulukas

Peeter Ojasaare hinnangul pole lahendus turule kohe uue laeva toomises, vaid selles, kuidas olemasolevat võimekust targemalt kasutada.

"Oleme klientide, ekspedeerijate ja vedajatega arutanud praktilisi lahendusi, näiteks alternatiivsete väljumiste kasutamist, kauba varasemat planeerimist ning võimalusel rohkem juhita haagiste kasutamist. Vähem koormatud väljumistel võib klient saada mitte ainult suurema tõenäosusega koha laevas, vaid sageli ka soodsama hinna," ütles DFDS-i Eesti filiaali juht.

Ojasaare kinnitusel on ettevõte kaalunud ka teise laeva lisamist või teistsuguse laevatüübi kasutamist. Praktikas on täiendava laeva lühiajaliselt liinile toomine aga operatiivselt keeruline ja väga kulukas.

"Laevandus ei tööta nii, et võtame lihtsalt kusagilt ühe laeva ja paneme selle homme uuele liinile. Laev ei ole standardne veoauto, mida saab kiiresti ühelt marsruudilt teisele tõsta. Laev peab sobima konkreetsete sadamate, kaldarampide, veesügavuste, ohutusnõuete, reisijate- ja kaubakäsitluse ning kogu operatsioonisüsteemiga," selgitas Ojasaar.

Ojasaar märkis, et ehkki DFDS on suur Euroopa laevandus- ja logistikagrupp, ei tähenda see, et neil seisaks kusagil sobiv vaba laev, mida saaks probleemideta kaheks kuuks Eestisse tuua.

"Tänapäeva merendus on ka oluliselt kallim kui veel mõned aastad tagasi. Kütuse hind, tööjõukulud, sadama- ja veeteetasud ning hoolduskulud on kasvanud," rääkis Ojasaar. "Lisaks mõjutab sektorit tugevalt dekarboniseerimise surve. Merendus on kaasatud Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ning sellega seotud kulukoormus kasvab järk-järgult."

Laevafirma esindaja tõdes, et keskkonnaeesmärkide vaates on see arusaadav suund, kuid praktiliselt tähendab see, et iga meremiil ja iga lisaväljumine peab olema majanduslikult põhjendatud.

"Lisalaev peab vähemalt oma kulud katma, ainult igaks juhuks laeva liinile tuua ei ole realistlik," ütles Ojasaar.

Rääkides veohindadest, märkis Ojasaar, et üldisi hindu pole nad konkurendi liinilt lahkumisest tingitult tõstnud. Küll aga muutuvad igakuiselt lisatasud nagu kütuse lisatasu BAF

ja heitkogustega kauplemise süsteemi lisatasu ehk ETS ning kui viimane on püsinud alates jaanuarist üsna stabiilsena, isegi veidi langenud, siis BAF on jaanuari 2,75 eurolt liinimeetri kohta tõusnud peaeguseks 9,38 euroni ehk ligi 241 protsendi võrra.

Ojasaar rõhutas, et laevafirma mõistab vedajate ja eksportijate muret ja pingutab, et olemasolevat teenust saaks võimalikult hästi kasutada, kuid laevaoperaator üksi ei saa kogu probleemi lahendada, kestlik lahendus eeldab kogu logistikaahela paindlikkust.

Ojasaar leiab, et küsimus on ka Eesti kriisikindluses, sest toimiv regulaarne mereühendus Rootsiga on tähtis kogu piirkonna varustuskindlusele.

"Kui tarneahelad muutuvad jäigemaks, muutub ka merelogistika kallimaks. Kui suudame aga osa mahtudest paremini hajutada ja planeerida, on võimalik olemasolevast võimekusest rohkem välja võtta ning hoida logistika kogukulu paremini kontrolli all," sõnas DFDS Eesti filiaali juhataja.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:16

OTSE kell 12: pressikonverents arengutest Ukraina sõja rinnetel

06:49

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

06:47

Rubio: Trump on pettunud USA-d aitamast keeldunud NATO liitlastes

06:00

Uue õhurünnaku alla jäänud Venemaa sulges väljapääsu Jaroslavlist Moskvasse

04:47

Kui palju erinevad kolme uuringufirma küsitlustulemused?

04:47

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook erakondade reitingutest

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

04:40

Tallinna kesklinna Kompassi väljakule hoonestuse tulek on lahtine

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

21.05

Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

21.05

LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

21.05

Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

21.05

ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

20.05

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

21.05

Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluse keskuse juhi Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

21.05

Mõne tuhande elanikuga Eesti väikevallad seisavad oma iseseisvuse eest

ilmateade

loe: sport

21.05

Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

21.05

Noor Eesti maadleja võitis EM-il hõbemedali

21.05

ETV spordisaade, 21. mai

21.05

Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

loe: kultuur

21.05

Vallo Toomla: filmi võtteperiood on nagu hea pidu, mis kestab kuu aeg

21.05

Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

21.05

Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

loe: eeter

21.05

ETV suvekava toob kaasa mitmeid olulisi muutusi

21.05

Ira Lemberi poeg: ema täitis erinevatel eluperioodidel erinevaid rolle

21.05

Pedaja: lapsena polnud huvi uurida, miks vanaemal on krossikarikad kapis

21.05

Andra Teede: emana tuleb õppida oma läbikukkumiste üle naerma

Raadiouudised

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

21.05

Valitsus saadab kliimakindla majanduse seaduse eelnõu riigikokku

21.05

Tartu kaalub muudatusi rattaringluse korralduses

21.05

Raadiouudised (21.05.2026 15:00:00)

21.05

Riik keelab pikaajalise elamisloata Vene ja Valgevene kodanikel Eestis kinnisvara ostmise

21.05

Sorgu tuletorni saatus selgub suve lõpuks

21.05

Reede tuleb vihmane

21.05

Raadiouudised (21.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo