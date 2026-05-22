X!

Erdoğan andis korralduse sulgeda liberaalne Istanbuli ülikool

Välismaa
Türgi president Recep Tayyip Erdoğan
Türgi president Recep Tayyip Erdoğan Autor/allikas: SCANPIX/EPA/NECATI SAVAS
Välismaa

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan andis reedel korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega sõltumatu tippülikool.

Riigi ametlikus väljaandes avaldatud määrusega tühistatakse Istanbul Bilgi Ülikooli tegevusluba. Ülikoolis õpib üle 20 000 tudengi nii Türgist kui ka välismaalt ning mitmed selle teadlased on oma valdkonnas tunnustatud.

Sulgemise põhjendusena viidatakse seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle "oodatav hariduse ja koolituse tase on ebapiisav".

Türgi kõrgharidusnõukogu (YOK) lubas võtta "vajalikud meetmed" tagamaks, et juunis aasta lõpueksameid tegema pidanud sotsiaalteaduste ülikooli tudengid "kahju ei kannataks".

YOK ei täpsustanud, kas üliõpilased võetakse lähinädalatel teistesse õppeasutustesse üle ega ka seda, kuidas nad saavad oma õppeaasta lõpetada.

"30 aasta pikkuse tööga üles ehitatud asutus suleti sisuliselt üleöö," kirjutas Bilgi õigusteaduse professor Yaman Akdeniz sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ülikooli juhtis alates eelmisest aastast kohtu määratud haldur, kuna selle Türgi emaettevõte sattus rahapesu ja maksupettuste uurimise alla.

1996. aastal asutatud Istanbul Bilgi ülikool on tuntud oma liberaalse meelsuse poolest, osaleb Euroopa Liidu Erasmuse vahetusprogrammis ning võtab igal aastal vastu palju tudengeid nii Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:46

Väliseesti mälu-uurija Endel Tulvingu pärand jõudis Tartu Ülikooli

15:31

Le Pen võib valimisvõidu korral vetostada brittide võimaliku naasmise EL-i

15:31

Hiiumaa opositsioon esitas vallavanemale umbusaldusavalduse

15:25

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

15:20

Lubatud kiire telefoninumbri operaatori vahetus võib venida viiele päevale

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

15:00

Koalitsioonipoliitikud vahetasid superandmebaasi teemal teravusi

14:50

President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

13:01

Zelenski kinnitas rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehasele Uuendatud

21.05

Sõja 1548. päev: Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

04:37

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

21.05

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

21.05

Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

04:34

Trump teatas 5000 USA sõduri saatmisest Poolasse

04:46

Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

08:11

Economist: Euroopal on salaplaan NATO asendamiseks

21.05

NATO tippjuht: alternatiivi Palantiri tehnoloogiale praegu ei ole

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

ilmateade

loe: sport

15:21

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

14:43

Guardiola lahkubki Cityst, Carrick jätkab Unitedi peatreenerina

13:58

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

12:58

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

loe: kultuur

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

loe: eeter

15:06

Eestis kokku pandud kaamera läheb kosmosesse üliharuldast komeeti uurima

12:02

Pesakastiekspert: see töö aitab end muust maailmast korraks välja lülitada

10:42

Eestis avastati viie kuuga 360 uut rinnavähijuhtumit

10:29

Kristiina Ehin: loominguline koostöö oma abikaasaga on mulle olnud raske ka

Raadiouudised

12:40

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

12:40

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

12:20

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

10:50

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

10:50

USA president Donald Trump saadab Poola 5000 sõdurit

10:50

Huvirühmade mure: riigi plaan liita tervishoid ja sotsiaalabi on läbi mõtlemata

09:25

Raadiouudised (22.05.2026 09:00:00)

21.05

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

21.05

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

21.05

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo