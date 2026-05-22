Erdoğan andis korralduse sulgeda liberaalne Istanbuli ülikool

Riigi ametlikus väljaandes avaldatud määrusega tühistatakse Istanbul Bilgi Ülikooli tegevusluba. Ülikoolis õpib üle 20 000 tudengi nii Türgist kui ka välismaalt ning mitmed selle teadlased on oma valdkonnas tunnustatud.

Sulgemise põhjendusena viidatakse seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle "oodatav hariduse ja koolituse tase on ebapiisav".

Türgi kõrgharidusnõukogu (YOK) lubas võtta "vajalikud meetmed" tagamaks, et juunis aasta lõpueksameid tegema pidanud sotsiaalteaduste ülikooli tudengid "kahju ei kannataks".

YOK ei täpsustanud, kas üliõpilased võetakse lähinädalatel teistesse õppeasutustesse üle ega ka seda, kuidas nad saavad oma õppeaasta lõpetada.

"30 aasta pikkuse tööga üles ehitatud asutus suleti sisuliselt üleöö," kirjutas Bilgi õigusteaduse professor Yaman Akdeniz sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ülikooli juhtis alates eelmisest aastast kohtu määratud haldur, kuna selle Türgi emaettevõte sattus rahapesu ja maksupettuste uurimise alla.

1996. aastal asutatud Istanbul Bilgi ülikool on tuntud oma liberaalse meelsuse poolest, osaleb Euroopa Liidu Erasmuse vahetusprogrammis ning võtab igal aastal vastu palju tudengeid nii Euroopast kui ka mujalt maailmast.