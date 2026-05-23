X!

Läti Drīdzise järve kukkus droon ja plahvatas

Välismaa
Läti Drīdzise järve kukkunud mehitamata õhusõiduki rusud.
Läti Drīdzise järve kukkunud mehitamata õhusõiduki rusud. Autor/allikas: Läti politsei
Välismaa

Läti Krāslava piirkonnas asuvasse Drīdzise järve kukkus laupäeva hommikul droon, mis seal plahvatas, teatas riigi politsei BNS-ile.

Riiklik julgeolekuteenistus sai kella kaheksa paiku hommikul elanikelt teate Krāslava piirkonnas Kombuļi vallas Drīdzise järve kukkunud mehitamata õhusõiduki kohta, mis veega kokku puutudes plahvatas. Inimohvreid ei olnud.

Politsei suundus kohe sündmuskohale ja alustas uurimist. Sealt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid.

Kuna uuritav ala on suur, kaasati sündmuskoha ülevaatuseks lisajõude, sealhulgas täiendav riigipolitsei üksus koos drooniga, päästeteenistuse töötajad paadiga ning ka relvajõud.

Ametkonnad jätkavad sündmuskohal tööd.

Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarid drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust.

"Olen ühenduses asjaomaste talitustega, mis töötavad Krāslava piirkonnas Drīdzise järve lähedal seoses mehitamata õhusõiduki allakukkumise ja plahvatusega järves. Ootan talitustelt võimalikult üksikasjalikku teavet juhtunu asjaolude ja edasise tegevuse kohta," kirjutas ametist lahkuv peaminister Evika Siliņa sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Krāslava piirkonnavolikogu aseesimees Viktorija Lene (Roheliste ja Talurahva Liit) ütles BNS-ile, et usaldab sündmuskohal töötavate ametivõimude tegevust. Tema hinnangul on kõige olulisem, et ükski elanik intsidendis viga ei saanud.

Kohaliku omavalitsuse sekkumine ei ole praegu vajalik. Omavalitsuse esindajad on aga väidetavalt saanud fotosid, millel on näha järves surnud kalu.

Lene ei osanud öelda, kui kaugel on lähimad asulad või kodud sündmuskohast.

Riigipolitsei kutsub elanikke üles sündmuskohast eemale hoidma, jälgima ametkondade ametlikku teavet ja teatama leitud droonirusudest viivitamatult politseile.

Läti idaosa elanikud on viimastel kuudel saanud mitmeid hoiatusi seoses Läti õhuruumile lähenevate või sinna sisenevate droonidega. Sellised droonid on ka mitmel korral Läti territooriumil plahvatanud, sealhulgas 7. mail Rēzekne naftahoidlas.

Seni ei ole sellistes intsidentides inimesed viga saanud, kuid hiljutine drooni allakukkumine Rēzeknes tõi kaasa kaitseminister Andris Sprūdsi vallandamise ja peaminister Evika Siliņa  tagasiastumise.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:27

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

13:27

Läti Drīdzise järve kukkus droon ja plahvatas

13:21

Kristi Kongi: maailm tundub mulle väike, sest igale poole on võimalik jõuda

12:45

VAATA OTSE | Kas naiste karika võidab Saku või Paide? Uuendatud

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

12:04

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal Uuendatud

11:43

Raul Rebane: mu kruusikollektsioonis on ka üks lolluse monument

11:43

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

11:35

Märt Rask: oleme tõsise osa oma õigusloome suveräänsusest ära andnud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

22.05

Sõja 1549. päev. Ukraina teatas Vene vägede peakorteri tabamisest Luhanskis Uuendatud

22.05

Rubio peab Venemaa süüdistusi Balti riikide suhtes murettekitavaks

12:04

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal Uuendatud

22.05

Kunstnike liidu juhatus välja petetud 700 000 euro pärast tagasi ei astu

22.05

ERR Slovjanskis: rindejoone lähenemise tõttu lahkuvad kohalikud oma kodudest

22.05

WSJ: USA sissetungi korral ootaks Kuuba armeed kindel lüüasaamine

22.05

President kutsus lõpuks Jaap Ora suursaadiku kohalt tagasi

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

Tallinki lahkumine Paldiski-Kapellskäri liinilt tõi sadamasse pikad rekarivid

08:03

Meedia: USA valmistub uuesti Iraani ründama

ilmateade

loe: sport

13:27

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

12:45

VAATA OTSE | Kas naiste karika võidab Saku või Paide? Uuendatud

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

loe: kultuur

13:21

Kristi Kongi: maailm tundub mulle väike, sest igale poole on võimalik jõuda

09:36

ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

09:16

LUULETUS | Mehis Heinsaare "Lend"

22.05

Väljataga: senine rahastus Kultuurilehe aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata

loe: eeter

11:43

Raul Rebane: mu kruusikollektsioonis on ka üks lolluse monument

10:20

Raskekujulise verevähiga võitlev Aron: unistan korvpalliplatsile naasmisest

09:36

ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

22.05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Manna

Raadiouudised

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

22.05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

22.05

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

22.05

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

22.05

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

22.05

Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

22.05

USA avas Gröönimaal konsulaadi uued ruumid

22.05

Raadiouudised (22.05.2026 12:00:00)

22.05

Reformierakonna reiting on langenud rekordmadalale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo