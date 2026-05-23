Läti Drīdzise järve kukkus droon ja plahvatas

Riiklik julgeolekuteenistus sai kella kaheksa paiku hommikul elanikelt teate Krāslava piirkonnas Kombuļi vallas Drīdzise järve kukkunud mehitamata õhusõiduki kohta, mis veega kokku puutudes plahvatas. Inimohvreid ei olnud.

Politsei suundus kohe sündmuskohale ja alustas uurimist. Sealt leiti võimaliku mehitamata õhusõiduki rususid.

Kuna uuritav ala on suur, kaasati sündmuskoha ülevaatuseks lisajõude, sealhulgas täiendav riigipolitsei üksus koos drooniga, päästeteenistuse töötajad paadiga ning ka relvajõud.

Ametkonnad jätkavad sündmuskohal tööd.

Relvajõudude teatel ei tuvastanud radarid drooni sisenemist Läti territooriumile. Seetõttu ei saadetud elanikele ka SMS-hoiatust.

"Olen ühenduses asjaomaste talitustega, mis töötavad Krāslava piirkonnas Drīdzise järve lähedal seoses mehitamata õhusõiduki allakukkumise ja plahvatusega järves. Ootan talitustelt võimalikult üksikasjalikku teavet juhtunu asjaolude ja edasise tegevuse kohta," kirjutas ametist lahkuv peaminister Evika Siliņa sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Krāslava piirkonnavolikogu aseesimees Viktorija Lene (Roheliste ja Talurahva Liit) ütles BNS-ile, et usaldab sündmuskohal töötavate ametivõimude tegevust. Tema hinnangul on kõige olulisem, et ükski elanik intsidendis viga ei saanud.

Kohaliku omavalitsuse sekkumine ei ole praegu vajalik. Omavalitsuse esindajad on aga väidetavalt saanud fotosid, millel on näha järves surnud kalu.

Lene ei osanud öelda, kui kaugel on lähimad asulad või kodud sündmuskohast.

Riigipolitsei kutsub elanikke üles sündmuskohast eemale hoidma, jälgima ametkondade ametlikku teavet ja teatama leitud droonirusudest viivitamatult politseile.

Läti idaosa elanikud on viimastel kuudel saanud mitmeid hoiatusi seoses Läti õhuruumile lähenevate või sinna sisenevate droonidega. Sellised droonid on ka mitmel korral Läti territooriumil plahvatanud, sealhulgas 7. mail Rēzekne naftahoidlas.

Seni ei ole sellistes intsidentides inimesed viga saanud, kuid hiljutine drooni allakukkumine Rēzeknes tõi kaasa kaitseminister Andris Sprūdsi vallandamise ja peaminister Evika Siliņa tagasiastumise.