ERR Družkivkas: kuniks postkontor on lahti, seniks on elu alles

Rinde ääres asuvas Družkivka linnas oli enne sõja algust 50 000 elanikku, kellest nüüd alles jäänud alla 5000. Lahkumine linnast muutub iga päevaga keerulisemaks ning ka väheseid allesjäänud elanikke kutsutakse üles linnas lahkuma.

Mida lähemal rindele, seda vähem on teel autosid ja seda kiiremini tuleb sõita. Selleks motiveerivad droonidega põletatud autod maantee ääres. Koos Ukraina sõduritega jõuame Družkivka peaväljakule. Väikepoe omanikul Olegil õnnestus üleeile tuua enam-vähem ohutust naaberlinnast Kramatorskis kaupa ja bensiini generaatori jaoks. Kliente on tal vähe.

"Et saaks vett kuskilt tuua ja mitte jääda drooni alla. Iga päev lendavad ja plahvatavad. Viis meetrit sinna poole, viis meetrit tänna poole. Meie ainus soov on ellu jääda," ütles Oleg.

Iga päev tuleb linna uusi varemeid. Siin oli kunagi lasteraamatukogu. Kõige ohlikumates kohtades valvavad olukorda mobiilsed grupid, kelle ülesandeks on droonid alla lasta. Praegu aga on droone vähe tugeva tuule tõttu.

Viimati olime siin, Družkivkas kaks kuud tagasi. Kui nüüd tulime siia, siis tekkis kohe tunne et linn on välja surnud. Kuid see tunne on petlik, sest kuni on Nova Pošta lahti, tähendab, et elu siin käib.

Postkontor on avatud kella 11 kuni kolmeni. Ülejäänud ajal kehtib linnas komandanditund. Praegu kell on juba veerand neli kuid viimane klient, Juri, ei taha ilmselt koju minna.

"Mina ka evakueerun. Saadame oma asjad Nova Poštaga. Ei saa ju kõik maha jätta, midagi on vaja kaasa võtta," ütles Juri

Nova Pošta osakonnajuht Ivani sõnuö sai aasta alguses üks nende auto tabamuse, poolteist kuud tagasi veel üks.

"Lahkumine Družkivkast läheb iga päevaga aiana keerulisemaks ja ohtlikumaks. Meie, sõjaväelased, kutsume neid, kes pole veel lahkunud, seda tegema. Kostiantinivka ja Oleksievo-Družkivka näitel näeme et kui sa jääd ootama ega lahku, siis hiljem ei ole see juba võimalik," selgitas Kostiantin.