Kreeka ostab kaks Itaalia fregatti

Fregatt Belharra Salamise mereväebaasis. Illustreeriv foto. Autor/allikas: REUTERS/Louiza Vradi/Scanpix
Kreeka ostab kaks Itaalia Bergamini-klassi fregatti, et tugevdada oma mereväe võimekust, teatas pühapäeval peaminister Kyriakos Mitsotakis.

Lisaks kahele uuele laevale kiitis Kreeka välis- ja kaitseküsimuste nõukogu heaks riigi olemasolevate Saksamaal toodetud ThyssenKrupp MEKO-klassi fregattide moderniseerimise ning relvajõudude krüpteerimistarkvara uuendamise, lisas Mitsotakis.

Ostud peab heaks kiitma Kreeka parlament, kus peaministri konservatiivsel erakonnal Uus Demokraatia on absoluutne enamus.

Reageerides teisel pool Vahemerd asuva Lähis-Ida julgeolekumuredele, on Ateena püüdnud oma relvajõude tugevdada.

Ajalooliselt nii USA kui ka Euroopa relvatootjate oluline klient Kreeka on Poola, Eesti ja Läti järel üks neljast NATO riigist, kes eraldab kaitsele üle kolme protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

