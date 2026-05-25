Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

Briti meedia kirjutab, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse tagasi lennanud kaitseminister John Healey lennuki satelliidisignaali. Väidetav juhtum leidis aset möödunud neljapäeval, kui Healey lennuk lendas Venemaa piiri lähedal.

Väidetav segamine toimus möödunud neljapäeval, kui kaitseministri lennuk naasis Suurbritanniasse. Healey viibis möödunud nädalal Eestis, kus ta kohtus piirkonnas teenivate Briti sõduritega. Samuti kohtus Healey Tallinnas kaitseministri Hanno Pevkuriga, et arutada pikaajalist kahepoolset kaitsekoostööd ja selle strateegilist laiendamist.

Lennuk lendas Venemaa piiri lähedal ning selle GPS-süsteem oli kolm tundi rivist väljas. Seetõttu ei saanud telefonid ega sülearvutid internetiühendust kasutada ning piloodid pidid kasutama alternatiivset navigatsioonisüsteemi, vahendas The Telegraph.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et arvatakse, et segamise taga oli Venemaa. Asjaga kursis olev allikas ütles, et Briti õhuvägi on sellisteks olukordadeks valmis ning lennuk suutis ohutult lendu jätkata.

The Telegraph toob välja, et Venemaa on ka varem seganud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali. 2024. aastal segati toonase kaitseministri Grant Shappsi lennuki satelliidisignaali, kui ta naasis Poolast Suurbritanniasse. Signaali häiriti umbes 30 minutit, kui Shappsi lennuk lendas Kaliningradi lähedal.