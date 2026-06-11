Briti kaitseminister pani kaitsekulude tüli tõttu ameti maha

Suurbritannia kaitseminister John Healey ei ole rahul peaminister Keir Starmeri valitsuse kaitseinvesteeringute plaaniga (DIP) ning astus neljapäeval ametist tagasi.

Healey sõnul ei vasta kavandatav plaan riigi julgeolekuvajadustele ega praeguse rahvusvahelise olukorra tõsidusele. Ta süüdistas Starmerit selles, et peaminister ei suuda praegustele väljakutsetele vastata ning lasi algselt ambitsioonikamat plaani oluliselt kärpida, vahendas The Telegraph.

Oma tagasiastumisavalduses kirjutas Healey, et praegune plaan ei vasta riigi praegustele vajadustele. Tema sõnul vähendaks see relvajõudude valmidust ning muudaks riigi vähem turvaliseks.

Viimased uuringud viitavad, et enamik britte ei ole valitsuse kaitsepoliitikaga rahul. Uuringufirma YouGovi küsitluse järgi leiab 51 protsenti brittidest, et Starmeri valitsus saab kaitseküsimustega halvasti hakkama. Vaid 27 protsendi vastanutest leidis, et Starmeri valitsus tuleb riigikaitsega seotud ülesannetega hästi toime.