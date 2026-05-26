X!

Tallinn soovib taksode ja elektriautode kadumist bussirajalt

Eesti
Tallinna liiklus.
Tallinna liiklus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinn tegi ettepaneku eemaldada seadusest punkt, mis lubab ühistranspordirajal sõita taksodel ja elektriautodel.

Tallinn tegi ettepaneku eemaldada seadusest punkt, mis lubab ühistranspordirajal sõita taksodel ja elektriautodel.

Linna hinnangul aitaks see tagada ühistranspordi suurema töökindluse ja parema ühenduskiiruse. Ühtlasi aitab parendada liiklusohutust ja vähendada ühissõidukitele ohtlikke ettesõitmisi, mis võivad põhjustada ühissõidukijuhile äkkpidurdamise vajaduse – sellega kaasnevad kukkumised võivad reisijale olla väga raskete tagajärgedega ning viimastel aastatel on kukkumised olnud ühissõidukites kasvutrendis, märkis linna pressiteenistus.

Ühissõidukiradade koormus on viimastel aastatel juba märgatavalt kasvanud, märkis Tallinna linnavalitsus. Statistika järgi oli 2020. aasta lõpus Eestis registreeritud 1649 täiselektrilist sõidukit, tänavu 1. mai seisuga oli registreeritud juba 11 525 M1 ja N1 kategooria täiselektrilist sõidukit, millest 7818 ehk 68 protsenti asub Harju maakonnas.

Linn märkis, et elektrisõidukite arvu kiire suurenemine on toonud kaasa olukorra, kus ühistranspordi liikumine ühissõidukiradadel on aeglustunud ning graafikus püsimine muutunud keerulisemaks. Tallinna hinnangul näitab see, et ühissõidukiradade kasutusvõimalusi tuleks pigem piirata kui laiendada.

 "Juba täna on keeruline tõhusalt kontrollida, millistel sõidukitel on tegelikult õigus ühissõidukirada kasutada ja millistel mitte. Praktikas kasutavad neid radu ka sõidujagamisteenust pakkuvad sõidukid ning taksode puhul ei ole võimalik eristada, kas teenindatakse klienti või liigutakse tühisõidul. Selleks, et tagada selgem liikluskorraldus ja tõhusam järelevalve, toetame lahendust, mille järgi võiksid ühissõidukiradasid kasutada üksnes M2 ja M3 kategooria sõidukid," ütles abilinnapea Joel Jesse (Keskerakond).

M2 ja M3 kategooria sõidukid on bussid.

Tallinn ei toeta mootorrataste lubamist bussirajale

Tallinn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõidukiraja, sest see vähendaks ühistranspordi liikumise sujuvust ja mõjutab otseselt graafikus püsimist.

Jesse sõnul peab ühissõidukirada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks.

"Meie eesmärk on muuta ühistransport kiiremaks ja usaldusväärsemaks, et rohkem inimesi eelistaks seda oma igapäevastes liikumistes. Kui ühissõidukiradadele lisandub uusi sõidukeid, väheneb ühistranspordi konkurentsivõime ning suureneb konfliktide ja õnnetuste oht, eriti asukohtades, kus ühissõidukirajal liigub ka rööbastransport – rööbasteel mootorrattaga sõitmine on ohtlik," ütles Jesse.

Tallinn leiab lisaks, et mootorrataste lubamine ühissõidukiradadele oleks vastuolus Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava eesmärkidega, mille järgi tuleb tõsta ühistranspordi ühenduskiirust ja parandada liiklusohutust.

Riigikogu mootorratturite toetusrühma liikmed saatsid valitsusele arutamiseks eelnõu, millega soovitakse mootorratastele anda õigus kasutada bussiradasid. Eelnõu toetajaid võib leida nii Eesti 200 ja Reformierakonna kui ka EKRE saadikute hulgast.

Toimetaja: Marko Tooming

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

13:01

Euroopa Liidu netomaksjad kavandavad survet eelarve vähendamiseks

12:59

Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

12:59

Tallinna uus koolikoha määramise süsteem tekitab palju segadust

12:58

"Mona Lisa" ümber tekkinud ummik peegeldab muutunud kultuuritarbimist

12:43

Harri Tiido: pragmaatilisest föderalismist Euroopa kaitses

12:32

Tallinn soovib taksode ja elektriautode kadumist bussirajalt

12:25

Raadiouudised (26.05.2026 12:00:00)

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

11:07

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

06:57

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

25.05

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

25.05

Sõja 1552. päev: Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

25.05

Kreml ähvardas Armeenia EL-iga sõbrustamise tõttu odavast gaasist ilma jätta

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

ilmateade

loe: sport

12:59

Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

11:26

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

10:50

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

loe: kultuur

11:23

Keelenupp. Sidinast ja sid-lõpust

11:18

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

10:48

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

loe: eeter

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

11:03

Puukborrelioos võib kulgeda ebamääraste sümptomitega ja jääda märkamata

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

Raadiouudised

10:20

Sotsiaalministeerium loodab tulemuspõhise rahastusega EMO-sse pöördujate arvu vähendada

09:55

Kliimaseaduse tegemiseks kulus 375 000 eurot

09:45

Riik loodab uued kopterid osta ELi rahaga

09:20

Raadiouudised (26.05.2026 09:00:00)

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

25.05

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

25.05

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo