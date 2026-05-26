Tallinn soovib taksode ja elektriautode kadumist bussirajalt

Tallinn tegi ettepaneku eemaldada seadusest punkt, mis lubab ühistranspordirajal sõita taksodel ja elektriautodel.

Linna hinnangul aitaks see tagada ühistranspordi suurema töökindluse ja parema ühenduskiiruse. Ühtlasi aitab parendada liiklusohutust ja vähendada ühissõidukitele ohtlikke ettesõitmisi, mis võivad põhjustada ühissõidukijuhile äkkpidurdamise vajaduse – sellega kaasnevad kukkumised võivad reisijale olla väga raskete tagajärgedega ning viimastel aastatel on kukkumised olnud ühissõidukites kasvutrendis, märkis linna pressiteenistus.

Ühissõidukiradade koormus on viimastel aastatel juba märgatavalt kasvanud, märkis Tallinna linnavalitsus. Statistika järgi oli 2020. aasta lõpus Eestis registreeritud 1649 täiselektrilist sõidukit, tänavu 1. mai seisuga oli registreeritud juba 11 525 M1 ja N1 kategooria täiselektrilist sõidukit, millest 7818 ehk 68 protsenti asub Harju maakonnas.

Linn märkis, et elektrisõidukite arvu kiire suurenemine on toonud kaasa olukorra, kus ühistranspordi liikumine ühissõidukiradadel on aeglustunud ning graafikus püsimine muutunud keerulisemaks. Tallinna hinnangul näitab see, et ühissõidukiradade kasutusvõimalusi tuleks pigem piirata kui laiendada.

"Juba täna on keeruline tõhusalt kontrollida, millistel sõidukitel on tegelikult õigus ühissõidukirada kasutada ja millistel mitte. Praktikas kasutavad neid radu ka sõidujagamisteenust pakkuvad sõidukid ning taksode puhul ei ole võimalik eristada, kas teenindatakse klienti või liigutakse tühisõidul. Selleks, et tagada selgem liikluskorraldus ja tõhusam järelevalve, toetame lahendust, mille järgi võiksid ühissõidukiradasid kasutada üksnes M2 ja M3 kategooria sõidukid," ütles abilinnapea Joel Jesse (Keskerakond).

M2 ja M3 kategooria sõidukid on bussid.

Tallinn ei toeta mootorrataste lubamist bussirajale

Tallinn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõidukiraja, sest see vähendaks ühistranspordi liikumise sujuvust ja mõjutab otseselt graafikus püsimist.

Jesse sõnul peab ühissõidukirada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks.

"Meie eesmärk on muuta ühistransport kiiremaks ja usaldusväärsemaks, et rohkem inimesi eelistaks seda oma igapäevastes liikumistes. Kui ühissõidukiradadele lisandub uusi sõidukeid, väheneb ühistranspordi konkurentsivõime ning suureneb konfliktide ja õnnetuste oht, eriti asukohtades, kus ühissõidukirajal liigub ka rööbastransport – rööbasteel mootorrattaga sõitmine on ohtlik," ütles Jesse.

Tallinn leiab lisaks, et mootorrataste lubamine ühissõidukiradadele oleks vastuolus Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava eesmärkidega, mille järgi tuleb tõsta ühistranspordi ühenduskiirust ja parandada liiklusohutust.

Riigikogu mootorratturite toetusrühma liikmed saatsid valitsusele arutamiseks eelnõu, millega soovitakse mootorratastele anda õigus kasutada bussiradasid. Eelnõu toetajaid võib leida nii Eesti 200 ja Reformierakonna kui ka EKRE saadikute hulgast.