Iraani režiim peatas interneti taastanud asutuse tegevuse

Iraani kohtuvõim peatas teisipäeval presidendi alluvuses oleva asutuse tegevuse, mis oli andnud korralduse taastada internetiühendus pärast kuudepikkust peaaegu täielikku katkestust.

Kohtuvõimu veebilehe Mizan Online teatel tehti asutuse tegevuse peatamise otsus pärast kaebuste esitamist, kuid esialgu pole veel selge, kes need esitas.

Otsus puudutas riigi küberruumi korraldamise ja haldamise eristaapi, asutust, mille president Masoud Pezeshkian moodustas 12. mail.

Valitsuse pressiesindaja Fatemeh Mohajerani sõnul otsustas asutus esmaspäeval interneti taastada, samas kui kohalik meedia teatas, et vastava määruse andis Pezeshkian.

Lõplik otsustusõigus internetiühenduse taastamiseks on aga riigi kõrgeimal julgeolekuorganil, Iraani riiklikul julgeoleku ülemnõukogul.

Iraani võimud kehtestasid esimesed laiaulatuslikud internetipiirangud jaanuari alguses haripunkti jõudnud ulatuslike valitsusvastaste meeleavalduste ajal ning sulgesid seejärel 28. veebruaril sõja alguses internetiühenduse uuesti.

Internetiseirega tegelev NetBlocks teatas 5. aprillil, et pärast sõja puhkemist kehtestatud katkestus on pikim üleriigiline internetisulg, mis eales üheski riigis registreeritud.