X!

Iraani režiim peatas interneti taastanud asutuse tegevuse

Välismaa
Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ATTA KENARE
Välismaa

Iraani kohtuvõim peatas teisipäeval presidendi alluvuses oleva asutuse tegevuse, mis oli andnud korralduse taastada internetiühendus pärast kuudepikkust peaaegu täielikku katkestust.

Kohtuvõimu veebilehe Mizan Online teatel tehti asutuse tegevuse peatamise otsus pärast kaebuste esitamist, kuid esialgu pole veel selge, kes need esitas.

Otsus puudutas riigi küberruumi korraldamise ja haldamise eristaapi, asutust, mille president Masoud Pezeshkian moodustas 12. mail.

Valitsuse pressiesindaja Fatemeh Mohajerani sõnul otsustas asutus esmaspäeval interneti taastada, samas kui kohalik meedia teatas, et vastava määruse andis Pezeshkian.

Lõplik otsustusõigus internetiühenduse taastamiseks on aga riigi kõrgeimal julgeolekuorganil, Iraani riiklikul julgeoleku ülemnõukogul.

Iraani võimud kehtestasid esimesed laiaulatuslikud internetipiirangud jaanuari alguses haripunkti jõudnud ulatuslike valitsusvastaste meeleavalduste ajal ning sulgesid seejärel 28. veebruaril sõja alguses internetiühenduse uuesti.

Internetiseirega tegelev NetBlocks teatas 5. aprillil, et pärast sõja puhkemist kehtestatud katkestus on pikim üleriigiline internetisulg, mis eales üheski riigis registreeritud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:39

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

16:25

Euroopa esimene kuumalaine tuli juba maikuus

16:15

Iraani režiim peatas interneti taastanud asutuse tegevuse

16:11

Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

15:56

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

15:48

Flora neiud võitsid Saksamaal rahvusvahelise turniiri

15:46

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides

15:41

Kliimamuutused vähendavad järvede võimet lämmastikku eraldada

15:37

Rootsi langetab energiahindade tõusu tõttu ühistranspordi piletihindu

15:20

Raadiouudised (26.05.2026 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

11:07

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

06:57

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

08:34

Nooremate inimeste tervena elada jäänud aastate arv vähenes

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

07:23

Politsei asendaks kiiruskaamera hoiatusmärgi kõrgema trahvikünnisega

ilmateade

loe: sport

16:39

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

16:11

Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

15:48

Flora neiud võitsid Saksamaal rahvusvahelise turniiri

15:15

Meistrite liigata jäänud Milan korraldas suurpuhastuse, aga Zlatan jätkab

loe: kultuur

15:56

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

15:20

Kumus avanev näitus toob publiku ette Enno Halleki kaasaskantavad päikeseloojangud

14:57

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

loe: eeter

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

11:03

Puukborrelioos võib kulgeda ebamääraste sümptomitega ja jääda märkamata

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

Raadiouudised

14:45

Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks Isamaast

14:15

Kasvav droonikasutus suurendab vajadust ühtse drooniõppe ja lennuohutuse järele

12:25

Raadiouudised (26.05.2026 12:00:00)

10:20

Sotsiaalministeerium loodab tulemuspõhise rahastusega EMO-sse pöördujate arvu vähendada

09:55

Kliimaseaduse tegemiseks kulus 375 000 eurot

09:45

Riik loodab uued kopterid osta ELi rahaga

09:20

Raadiouudised (26.05.2026 09:00:00)

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo