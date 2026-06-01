Otse kell 15: Pevkur, Ligi ja Joller vastavad saadikute arupärimistele
Esmaspäeval kell 15 algaval riigikogu täiskogu istungil on esimesel lugemisel üks eelnõu, mille järel vastavad kolm ministrit saadikute arupärimistele. Istungit saab vaadata ERR-i portaalist otsepildis.
Riigikogu liikmete arupärimisele, mis käsitleb korruptsiooniohtu seoses kaitsevaldkonna tippjuhtide liikumisega erasektorisse vastab kaitseminister Hanno Pevkur.
Riigikogu liikmete arupärimistele riigi rahanduspoliitika kohta, põlevkivivarude salajase müümise kohta erafirmale, poliitilise sekkumise kohta majandusuuringutesse vastab rahandusminister Jürgen Ligi.
Riigikogu liikmete arupärimistele erihoolekandeteenuse kättesaadavuse kohta, erihoolekande kriisi ja sotsiaalministri vastutuse kohta, sotsiaalmeedia ohtude kohta lastele ja valitsuse plaanidest vastab sotsiaalminister Karmen Joller.
