Otse kell 15: Pevkur, Ligi ja Joller vastavad saadikute arupärimistele

Riigikogu liikmete arupärimistele erihoolekandeteenuse kättesaadavuse kohta, erihoolekande kriisi ja sotsiaalministri vastutuse kohta, sotsiaalmeedia ohtude kohta lastele ja valitsuse plaanidest vastab sotsiaalminister Karmen Joller .

Riigikogu liikmete arupärimisele, mis käsitleb korruptsiooniohtu seoses kaitsevaldkonna tippjuhtide liikumisega erasektorisse vastab kaitseminister Hanno Pevkur .

Esmaspäeval kell 15 algaval riigikogu täiskogu istungil on esimesel lugemisel üks eelnõu, mille järel vastavad kolm ministrit saadikute arupärimistele. Istungit saab vaadata ERR-i portaalist otsepildis.

