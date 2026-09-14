X!

Otse kell 15: riigikogus algab sügisistungjärk

Eesti
Eesti

Riigikogu alustab esmaspäeval sügisistungjärku, mis on selle koosseisu viimane. Pärast avaistungi pidulikku osa vastavad riigikogu liikmete arupärimistele kultuuriminister Heidy Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Sügisistungjärgu avaistungil esinevad kõnega riigikogu esimees Lauri Hussar ja president Alar Karis.

Pärast töönädala päevakorra kinnitamist vastab riigikogu liikmete arupärimisele, mis puudutab noorsportlaste kaitset ja treenerite käitumisnorme, kultuuriminister Purga.

Arupärimistele, mis käsitlevad Hiiumaa kutseharidust ning riigi- ja kohalike omavalitsuste koolide õpetajate töötasude erinevusi, vastab haridusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimistele organiseeritud telefonikelmuste karistuspoliitika ja õiglustunde kahjustamise kohta, noorte sotsiaalmeedia kasutamise piirangute arutelude kohta Euroopa Liidus ja Eesti seisukohad, Rootsi vangide Eestisse toomise kohta ning välisriikide kinnipeetavate Eestisse toomise kohta vastab justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:52

Mis Draama on!? | Järelkasvu koolitamine peaks olema teatrite enda huvides

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

08:22

Budapesti filmiklassika festivalil linastub Eesti filmide eriprogramm

08:18

Brainstorm ja Noep annavad Pärnus ühise kontserdi

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

08:07

Otse kell 13.15: erikomisjon jätkab kaitsevaldkonna esindajate kuulamist

07:53

Otse kell 15: riigikogus algab sügisistungjärk

07:52

Ukraina ründas Venemaal Sotšis asuvaid sihtmärke Uuendatud

07:24

Trump tühistas Iiri viskile kehtestatud tollimaksu

07:16

Õpetajad ja HTM pakuvad lugemisoskuse parandamiseks eri viise

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13.09

Sõja 1663. päev: Vene droonid ründasid Lääne-Ukrainas Volõõnia ja Rivne oblastit Uuendatud

12.09

Heremi ministriks saamine tekitab julgeolekuekspertidele muret

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

13.09

Kushner: kui Ukraina taanduks, oleks meil rahulepe valmis

13.09

Briti vägede juht Eestis: vajadusel lähen viivitamata lahingusse

13.09

Suurimad tehisaru arendajad hoiatasid kiire arenguga kaasnevate ohtude eest

13.09

Joobes juhtimisega vahele jäänud Läti heaoluminister kaotas ameti

13.09

Kersti Kaljulaid: kogu maailmas ei ole nii palju õhutõrjet, kui Ukrainal vaja oleks

13.09

Herem: Merilo töösse ma sekkuda ei kavatse

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

ilmateade

SPORT

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Eesti soovib rahvusvahelisi saalihokiturniire veelgi võõrustada

13.09

Mistra pääses eurosarjas hõlpsalt edasi

loe: kultuur

08:52

Mis Draama on!? | Järelkasvu koolitamine peaks olema teatrite enda huvides

08:22

Budapesti filmiklassika festivalil linastub Eesti filmide eriprogramm

08:18

Brainstorm ja Noep annavad Pärnus ühise kontserdi

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

loe: eeter

13.09

Emma Tross: tahtsin lavakooli minna, et iseennast oma peast välja raputada

13.09

Margus Punab: kui meeleseisund pole paigas, jääbki inimene õnnetuks

13.09

Tähe-Lee Liiv: minu jaoks on kõige olulisem publik, kellele ma mängin

13.09

Maapoiss Ove Musting: seatapp on mu jaoks millestki väga kallist loobumine

Raadiouudised

13.09

Tartu Ülikooli loodav seirekeskus hakkab hindama Eesti majapidamiste energiavaesust

13.09

Herem: soovin kuue kuu jooksul saada ammendava ülevaate kaitsevalmidusest

13.09

Paide Püha Risti kirik näitas varjatud aardeid

13.09

Rootsis toimuvad parlamendivalimised

13.09

Päevakaja (13.09.2026 18:00:00)

12.09

Ida-Virumaal alustas tegevust Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

12.09

Päevakaja (12.09.2026 18:00:00)

12.09

Norra mõisa peahoone hakkab ilmet võtma

12.09

Võrreldes aasta varasemaga haigestus mullu salmonelloosi rohkem inimesi

12.09

Ilm läheb vihmasemaks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo