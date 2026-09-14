Otse kell 15: riigikogus algab sügisistungjärk

Riigikogu alustab esmaspäeval sügisistungjärku, mis on selle koosseisu viimane. Pärast avaistungi pidulikku osa vastavad riigikogu liikmete arupärimistele kultuuriminister Heidy Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Kell 15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Sügisistungjärgu avaistungil esinevad kõnega riigikogu esimees Lauri Hussar ja president Alar Karis.

Pärast töönädala päevakorra kinnitamist vastab riigikogu liikmete arupärimisele, mis puudutab noorsportlaste kaitset ja treenerite käitumisnorme, kultuuriminister Purga.

Arupärimistele, mis käsitlevad Hiiumaa kutseharidust ning riigi- ja kohalike omavalitsuste koolide õpetajate töötasude erinevusi, vastab haridusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimistele organiseeritud telefonikelmuste karistuspoliitika ja õiglustunde kahjustamise kohta, noorte sotsiaalmeedia kasutamise piirangute arutelude kohta Euroopa Liidus ja Eesti seisukohad, Rootsi vangide Eestisse toomise kohta ning välisriikide kinnipeetavate Eestisse toomise kohta vastab justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.