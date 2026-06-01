Tallinn ootab ettevõtlusinkubaatorilt uute ruumide tõhusamat kasutust

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tallinna ettevõtlusinkubaator avas uksed uutes ruumides Poldri tänavas. Hoone renoveerimine läks maksma ligi kuus miljonit eurot. Tallinna linn ootab uuelt keskkonnalt senisest efektiivsemat sisu, mida peaks hakkama looma inkubaatori juhatuse liikmeks valitud Eve Peeterson, kes asub tööpostile juuli alguses.

Lumia arhitektid on loonud vanasse robustsesse laohoonesse loovust ja ettevõtlust toetava keskkonna, kus on uutele ideedele õhku ja avarust. 

"See ruum on natuke ateljeelik, stuudiolik, oma meeleolud, siin on hästi palju ausaid materjale, et jätta selline meeleolu, et siin kõik on avatud, kõik mõtted on teretulnud, ja uued ideed saaksid sündida," ütles Lumia sisearhitekt Margit Aule.

Sisekujunduses on kasutatud peamiselt Eesti disainerite loomingut ning taaskasutatud on ühtteist ka endistest ruumidest Baltika kvartalis. Valguslahenduse autor on Tõnis Vellamaa Seos Valgustusest.

"Siin on väikesed pallid, mis kasvavad suuremateks, tõusevad ülespoole – need on nagu väikesed ettevõtjad ja ideed, mis kasvavad suuremaks, kas või pilvedeni," lausus Vellamaa.

Ligi 20 aastat tegutsenud ettevõtlusinkubaatori eesmärk on pakkuda alustavatele ettevõtjatele programme, et kiirendada nende jõudmist turule. Sealt on läbi käinud üle tuhande ettevõtte.

"Meie väide on, et ettevõte saab kiirenduse kaks-kolm aastat – kiiremini turule, kiiremini kasvu, või ümbertegemine, kohandamine, kellegagi sünergiasse minek, variante on palju," ütles ettevõtlusinkubaatori juhatuse liige Anu Lõhmus.

Ettevõtlusinkubaatori omanik on Tallinna linn, mis maksab tegevuse toetuseks aastas ligi 1,3 miljonit eurot. Linnajuhid ootavad uuele majale efektiivsemat kasutust ja senisest tõhusamat äriplaani.

"Tänane ettevõtlusinkubaatori formaat on oluliselt väiksem kui see, mis täidaks kõik selle maja neli saali, rääkimata väiksematest tööruumidest. Pigem tuua sinna linna teisi funktsioone juurde, et võimalikult palju linnaelanikke sellest uhkest majast kasu saaks," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

6. juulist asub ettevõtlusinkubaatorit juhtima äsja konkursi võitnud Eve Peeterson.

Toimetaja: Marko Tooming

