Soome ja Venemaa piir jääb määramata ajaks suletuks

Soome valitsus otsustas neljapäeval jätta idapiiri piiripunktid suletuks. Otsusele ei ole määratud lõpptähtaega ning see kehtib kuni uue otsuseni.

Soome siseministeeriumi hinnangul on piiri sulgemine saavutanud soovitud eesmärgi. Soome hinnangul on piiri sulgemine peatanud Venemaa kaudu korraldatud rändesurve.

Soome ja Venemaa vahelised piiripunktid on olnud suletud alates 2023. aasta detsembrist. Praegu on piiriülene liiklus lubatud vaid kaubarongidele Vainikkala piirijaama kaudu.

Soome võimud peavad aga uue rändesurve tekkimise ohtu endiselt reaalseks. Seetõttu peetakse piiri avamist julgeolekuriskiks, mis võib ohustada riiklikku julgeolekut ja avalikku korda.