X!

Soome ja Venemaa piir jääb määramata ajaks suletuks

Välismaa
Suletud Vaalimaa piiripunkt Soome ja Venemaa vahel
Suletud Vaalimaa piiripunkt Soome ja Venemaa vahel Autor/allikas: YLE/Tarmo Määttänen
Välismaa

Soome valitsus otsustas neljapäeval jätta idapiiri piiripunktid suletuks. Otsusele ei ole määratud lõpptähtaega ning see kehtib kuni uue otsuseni.

Soome siseministeeriumi hinnangul on piiri sulgemine saavutanud soovitud eesmärgi. Soome hinnangul on piiri sulgemine peatanud Venemaa kaudu korraldatud rändesurve.

Soome ja Venemaa vahelised piiripunktid on olnud suletud alates 2023. aasta detsembrist. Praegu on piiriülene liiklus lubatud vaid kaubarongidele Vainikkala piirijaama kaudu.

Soome võimud peavad aga uue rändesurve tekkimise ohtu endiselt reaalseks. Seetõttu peetakse piiri avamist julgeolekuriskiks, mis võib ohustada riiklikku julgeolekut ja avalikku korda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:51

Koalitsioon plaanib ERR-i nõukogu suurendamise juunis ära teha

16:46

Belgia jalgpallinoored noppisid Kadriorus finaalipileti

16:40

Gerd Kanter: liikumisvaegus on tekitanud süsteemse rahvatervise kriisi

16:39

Filharmoonia kammerkoor tähistab 45. sünnipäeva Eesti tuuriga

16:34

Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva ilmus valik seniavaldamata luuletusi

16:26

Suri "Persepolise" autor Marjane Satrapi

16:24

Omavalitsustes tekitab riigi plaan tõsta riigikoolide õpetajate alampalka segadust

16:24

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

16:15

Sügisene toasooja hind on veel lahtine

16:06

Itaalia segapaari eduseeria jätkub

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

03.06

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale Uuendatud

08:53

Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

03.06

HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

15:53

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

03.06

Riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima

11:42

Matsalus märgati raisakotkast

03.06

Teadlased avastasid jäämees Ötzilt märke mikroobide jätkuvast elutegevusest

03.06

Kallas AFP-le: Ukraina droonirünnakud külvavad Kremlis paanikat

09:51

Rahandusministeerium piirab ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate infole

03.06

Eesti ootab Läti ametlikku otsust Rail Balticu valmimise edasilükkamisest

ilmateade

loe: sport

16:46

Belgia jalgpallinoored noppisid Kadriorus finaalipileti

16:40

Gerd Kanter: liikumisvaegus on tekitanud süsteemse rahvatervise kriisi

16:24

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

16:06

Itaalia segapaari eduseeria jätkub

loe: kultuur

16:39

Filharmoonia kammerkoor tähistab 45. sünnipäeva Eesti tuuriga

16:34

Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva ilmus valik seniavaldamata luuletusi

16:26

Suri "Persepolise" autor Marjane Satrapi

14:23

Galerii: Vanemuine jagas kolleegipreemiaid

loe: eeter

12:39

Libe: voogedastusplatvormide vaatajad otsivad seriaalidest rohkem põnevust

11:07

Ingmar Kiviloo uuest teosest: mind inspireeris vanavanemate põgenemislugu

09:09

Teosõdalane: ka poodi minnes võtan igaks juhuks ämbri kaasa

08:33

Keelekoolitaja: parasiitsõnade kasutamine näitab inimese ebakindlust

Raadiouudised

16:05

Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt

16:00

Ilm on hoovihmadega, aga soe

14:00

Euroopa Komisjon leevendab eelarvereegleid

14:00

Eesti Euroopa Komisjoni pakutud eelarveleevendusi kasutama ei hakka

12:20

Raadiouudised (04.06.2026 12:00:00)

11:05

Trump kinnitab, et kokkulepe Iraaniga on lähedal

11:00

Karell Kiirabi suurendas Virumaa piirkonnas kriisivõimekust

09:20

Raadiouudised (04.06.2026 09:00:00)

03.06

Itaalia valijad ja opositsioon survestavad peaministrit kaitsekulutusi aeglasemalt tõstma

03.06

Päästeamet: lastele räägitakse kodus veeohutusest üha vähem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo