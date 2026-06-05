Otse kell 12: Lääne-Tallinna keskhaigla juhatus selgitab haiglas toimuvat

Eesti Ekspress kirjutas, et neljapäeval kaotas päevapealt töö Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja, tunnustatud kauaaegne naistearst Piret Veerus. Sama päeva õhtul ilmus sotsiaalministeeriumi dokumendiregistrisse Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) 36 töötaja kiri, millega oli kaasas ka protokoll 7. mail toimunud haigla töötajate kohtumisest LTKH juhatusega, Vallo Volke ja Aleksei Gaidajenkoga. Protokollist selgub muu hulgas, et 74 arsti ametikohast on täidetud vaid 44 ning et inimesed on ülekoormatud, väsinud ja ärevad. Lahkunud on ka tugiüksuste töötajaid.

Lääne-Tallinna keskhaigla on alates selle aasta algusest tegutsenud ilma juhatuse esimeheta ning nii see ka jääb, sest peatselt liidetakse Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla Tallinna haiglaga. Varem juhtis Lääne-Tallinna keskhaiglat Arkadi Popov.