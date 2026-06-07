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Lennufirmadele ennustatakse tänavu rohkem reisijaid, väiksemat kasumit

Majandus
Reisijad Tallinna lennujaamas.
Reisijad Tallinna lennujaamas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Lennufirmad ootavad 2026. aastal suuremat reisijate arvu, kuid eelmise aastaga võrreldes poole väiksemat kasumit, kuna kasvavad kütusekulud, selgus pühapäeval Brasiilias lennunduskonverentsil avaldatud prognoosist.

Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon (IATA), mis esindab enam kui 370 lennufirmat, prognoosib, et selle liikmed veavad 2026. aastal 5,1 miljardit reisijat.

See on 2,4 protsenti rohkem kui 2025. aastal, mil esialgse hinnangu kohaselt reisis 4,98 miljardit inimest. Nelja miljardi piir ületati 2023. aastal.

Kuid kasvuga kaasneb eelmise aastaga võrreldes poole väiksem kasumlikkus ning Lähis-Ida lennufirmasid ootab ees kahjum.

"Sõjaga seotud häired Lähis-Idas ja kasvavad kütusekulud on lennufirmade väljavaateid halvendanud," ütles IATA peadirektor Willie Walsh oma avalduses.

"Kasum kahaneb 45 miljardilt dollarilt 2025. aastal 23 miljardi dollarini sel aastal ning marginaalid kahanevad 4,2 protsendilt kahele protsendile," ütles ta, viidates netomarginaalile.

IATA arvutuste kohaselt on oodatav puhaskasum 4,5 dollarit reisija kohta, mis on poole vähem kui 2025. aastal.

"Neid asjaolusid arvestades näitab see vastupidavust. Kuid selle eest ei saa enamikul FIFA maailmameistrivõistluste toimumispaikadest isegi hot dogi osta ning see ei jäta palju puhvrit, kui muud kulud või maksud peaksid tõusma," ütles Walsh.

Kasvavad kütusekulud, millest osa kajastub piletihindades, ei ole suutnud inimesi reisimisest täielikult eemale peletada.

IATA lennufirmade käive peaks sel aastal kasvama üheksa protsenti, 1,165 miljardi dollarini.

"Lennufirmad kannavad kütusehinnašoki põhiraskust. Kuigi lennupiletite hinnad tõusevad, katavad lennufirmad siiski osa hinnatõusust oma kasumi arvelt," teatas IATA.

IATA prognooside kohaselt on kasumlikkus maailma eri piirkondades erinev.

Lähis-Ida lennufirmasid, millel on traditsiooniliselt olnud juurdepääs rikkalikele kütusevarudele, ootab ees raske aasta ning netomarginaalid prognoositakse negatiivseks.

"Nende lennufirmade, sealhulgas Emiratesi ja Qatar Airwaysi jaoks on vahetu taastumise tee tõenäoliselt pigem ajendatud hinnakujundusest kui mahtude kiirest taastumisest," teatas IATA.

Kuid organisatsioon ei ole mures nõudluse pärast, isegi kui Lähis-Ida sõda jõudis pühapäeval oma 100. päevani ja lõppu ei paista.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

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