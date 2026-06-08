Michelini soovitusega restoran tuleb Siuru tõttu lammutada

Tartus Emajõe kaldal tegutsev, mullu ja tänavu Michelini soovitusnimekirja jõudnud Toko restoran jääb kavandatava Siuru kultuurikeskuse rajatiste alale ja tuleb seetõttu 2028. aasta 1. maiks lammutada.

Tartu Postimees kirjutas, et Tartu linnavalitsusel on viie aasta eest Emajõe ääres uksed avanud Toko restorani haldajaga maa-ala üürileping, mis kehtib kuni 2030. aastani.

Restorani haldaja on hoone lammutamise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamisega nõus tingimusel, et linnavalitsus tagab võimaluse rajada uus Toko restoranihoone Vabaduse pst 1a kinnistule ehk sisuliselt praeguse turuhoone parklasse.

Kui linnavolikogu linnavalitsuse eelnõu heaks kiidab, tekiks Toko haldajal Cafe Chef OÜ-l kohustus rajada hiljemalt 1. aprilliks 2028 praeguse turuhoone parkla alale toitlustushoone koos vajalike kommunikatsioonidega ehitusalase pindalaga 300 ruutmeetrit. Hoonestusõiguse tähtaeg oleks 22 aastat lepingu sõlmimisest.