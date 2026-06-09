Otse kell 11.50: Zelenski saabumine Kadriorgu ja pressikonverents
Teisipäeval saabus Eestisse visiidile Volodõmõr Zelenski koos abikaasa Olena Zelenskaga. Lõunaajal kohtub Zelenski Kadriorus Eesti presidendi Alar Karisega ning kell 12.40 annavad presidendid pressikonverentsi, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis ja ETV-s.
Pressikonverents toimub ukraina ja eesti keeles, samuti on sünkroontõlge tagatud inglise keelde.
Pressikonverents eesti keeles
Pressikonverents ukraina keeles
Pressikonverents inglise keeles
Pressikonverents originaalheliga
Lisaks Karisele kohtub Zelenski Tallinnas peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostöö (NB8) tippkohtumisel.
Sirje Karis ja Ukraina esileedi Olena Zelenska kohtuvad haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega, osalevad Eesti ülikoolide ja Ukraina uuringute ülemaailmse koalitsiooni koostöömemorandumite allkirjastamisel. Samuti külastavad nad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust (ESTDEV).
Toimetaja: Mirjam Mäekivi