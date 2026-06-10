Otse kell 14: riigikogu istungil nõusolekuseadus, Rootsi vangid ja palju muud
Riigikogu kolmapäevane istung tõotab venida homsesse, kuna arutlusel on palju mahukaid seaduseelnõusid. Kell 14 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Muu hulgas hääletab riigikogu täna nõusolekuseadust, samuti vanglarendilepingu ratifitseerimine, teisel lugemisel on muu hulgas kohtureform ja rahvusringhäälingu nõukogu muudatused. Kokku arutab riigikogu suur saal täna 34 seaduseelnõu.
Mis järjekorras seaduseelnõud arutlusele tulevad, saab vaadata riigikogu kodulehelt.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi