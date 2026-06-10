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Isamaa üritab venitada olulist riigikogu istungit

Eesti
Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder riigikogus.
Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder riigikogus. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Erakond Isamaa üritab venitada kolmapäevast riigikogu istungit, kus päevakorras on mitu olulist seadust, sealhulgas vanglate väljarentimine ja nõusolekuseadus.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu rääkis ERR-ile, et erakonna taktika on istungit pidurdada.

"Pidurdada kehva poliitika realiseerimist. Enesekindlalt, aga heatahtlikult. Ja seetõttu me tegime juba esmaspäeval ettepaneku võimuliidule võtta rida ühiskondlikult väga poleemilisi eelnõusid täna menetlusest välja. See lükati tuimalt tagasi ja meie parlamentaarse töö võimalus on oma protesti väljendada siis selle töö pidurdamisega," sõnas ta.

Reinsalu märkis, et koalitsioon kutsus kokku täiendava istungi 14. juunil, kui kolmapäeval ei jõuta eelnõusid menetleda. "Kutsusin üles koalitsiooni mitte sellel tähtpäeval seda tegema ja tegema seda sellisel juhul kas järgmisel nädalal või sellel töönädala reedel," sõnas ta.

"Meie valik on see, et me praegu anname üle arupärimisi ja kindlasti väga põhjalikult tegeleme nende eelnõudega, mis siis päevakorras on. See on signaali saatmine, et niisugune stiil loetud kuud ametisse jäänud valitsuse puhul oma poliitika läbisurumisena ei ole kohane," ütles Reinsalu.

Riigikogu kolmapäevane istung tõotab venida järgmisesse päeva, kuna arutlusel on palju mahukaid seaduseelnõusid.

Muu hulgas hääletab riigikogu nõusolekuseaduse, samuti vanglarendilepingu ratifitseerimise üle, teisel lugemisel on muu hulgas kohtureform ja rahvusringhäälingu nõukogu muudatused.

Kokku arutab riigikogu suur saal 34 seaduseelnõu.

Toimetaja: Valner Väino, Johannes Voltri

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