Laura Vasermane: ettevõtted peavad valmistuma tehisarumääruseks

Koostamisel olev Euroopa Liidu tehisintellektimäärus toob kaasa uusi nõuded, mille täitmata jätmise korral ähvardavad trahvid on veelgi suuremad kui senise andmekaitsemääruse puhul, kirjutab Laura Vasermane.

Tehisintellekt on viimastel aastatel arenenud katsetamisjärgus tehnoloogiast paljudes sektorites hädavajalikuks igapäevatöö vahendiks. Samal ajal on tehisintellekti kiire areng suurendanud vajadust selge ja läbimõeldud regulatsiooni järele. Selleks on Euroopa Liit vastu võtnud uue tehisintellektimääruse, mille eesmärk on tagada tehisintellektisüsteemide ohutu, läbipaistev ja usaldusväärne kasutamine.

Kuigi teatavate rakendusaspektide ja tähtaegade üle käivad arutelud veel, on määruse põhinõuded juba selged ning ettevõtted peaksid õigeaegselt valmistuma nendele vastavuse tagamiseks.

Ühtsed mängureeglid on vajalikud

Tehisintellektimäärus puudutab kõiki ettevõtteid, mis arendavad, toovad turule või kasutavad tehisintellektisüsteeme Euroopa Liidus, olenemata sellest, kus ettevõte ise asub. Rangeimad nõuded kehtivad kõrge riskiga süsteemidele, mida kasutatakse näiteks krediidi- ja laenuotsuste tegemisel, värbamisel, tervishoius või kriitilise taristu haldamisel.

EL-i tehisintellektimäärus kehtestab selged nõuded tehisintellektisüsteemide töö järelevalvele, andmekaitsele, algoritmide läbipaistvusele, automatiseeritud otsustamise vastutusele ning süsteemide küberturvalisusele.

Ühtne Euroopa Liidu ülene regulatiivne raamistik on vajalik ja seda tuleks tervitada, kuna ettevõtted vajavad selgeid, ühtseid ja etteaimatavaid mängureegleid, aga regulatsioon peab olema rakendamisel ka praktiline ja proportsionaalne, et see ei looks ülemäärast halduskoormust. Liiga keerulised või ebaselged nõuded võivad pidurdada innovatsiooni, mis omakorda võib vähendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet üleilmsel turul.

Ettevalmistusi ei saa edasi lükata

Üks olulisemaid praeguseid väljakutseid on ebakindlus tehisintellektimääruse rakendamise ajakavas ning üksikasjalike juhiste puudumine. Et anda ettevõtetele uuteks nõueteks valmistumiseks rohkem aega, esitas Euroopa Komisjon nn digital omnibus'i (mitut digiõigusakti korraga muutev pakett) raames ettepaneku pikendada mõnede sätete kohaldamistähtaegu.

Poliitiline kokkulepe saavutati 7. mail 2026 ning selle kohaselt lükkuks kõrge riskiga tehisintellektisüsteemide vastavustähtaeg 2. augustilt 2026 edasi 2. detsembrini 2027, reguleeritud toodetesse integreeritud süsteemide puhul aga kuni 2. augustini 2028. Paketi ametlik vastuvõtmine on siiski veel pooleli ning kui see ei jõustu enne 2. augustit 2026, kehtib algselt seatud tähtaeg.

"Seega ei tohiks tähtaegade pikendamist käsitleda ettekäändena ettevalmistuste edasilükkamiseks."

Tehisintellektimääruse nõuetele vastavuse tagamine on aeganõudev ja keeruline protsess. Kõrge riskiga tehisintellektisüsteemide puhul hõlmab see süsteemi registreerimist, riskiastme määramist, tehnilise dokumentatsiooni koostamist, kvaliteedijuhtimismehhanismide rakendamist ja inimjärelevalve tagamist. Seega ei tohiks tähtaegade pikendamist käsitleda ettekäändena ettevalmistuste edasilükkamiseks.

Lisaks on sanktsioonid rikkumiste eest eriti ranged: sõltuvalt rikkumise liigist võivad trahvid ulatuda kuni 35 miljoni euroni või kuni seitse protsenti ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest, olenevalt kumb on suurem. See ületab isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) alusel kehtestatud maksimaalseid trahvimäärasid.

Vastutustundlik TI-juhtimine

Kuigi lõplik rakendamise tähtaeg on veel kujunemisjärgus, peavad ettevõtted juba hakkama valmistuma tehisintellekti juhtimise, turvalisuse ja läbipaistvusega seotud rangemateks nõueteks. Praktikas tähendab see tehisintellektilahenduste auditeerimist, riskide tuvastamist, sisejuhiste väljatöötamist, andmekvaliteedi haldamist ning töötajate pädevuste tugevdamist tehisintellekti valdkonnas.

Eeldatavasti muutub ettevõttesisene tehisintellekti juhtimine sarnaseks sellega, et andmekaitset ja küberturvalisust tajutakse juba ettevõtte riskijuhtimise lahutamatu ja pideva osana.

Just seetõttu on Euroopa tasandi aruteludega paralleelselt on ka Balti riikides hädavajalik aktiivsem riigisisene dialoog, mis tooks laua taha järelevalveasutused, ettevõtted ning tehnoloogiaeksperdid. Määruse rakendamine peab põhinema praktilisel kogemusel ja proportsionaalsel lähenemisel, mis tagab samaaegselt tehisintellekti ohutu kasutamise, vältides seejuures põhjendamatuid innovatsioonitõkkeid.

Ettevõtted, mis juba teadlikult loovad vastutustundliku tehisintellekti juhtimise raamistiku ja kohandavad oma protsesse õigeaegselt uutele nõuetele vastavaks, saavutavad pikemas perspektiivis olulise konkurentsieelise, tugevdades klientide usaldust, mainet ja üldist vastupanuvõimet üha rangemalt reguleeritud digikeskkonnas.