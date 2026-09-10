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Hispaania luure hoiatas Ceutat ähvardava rändesurve eest

Välismaa
Migrandid on pärast piiriületust Ceutas endiselt ilma püsiva peavarjuta
Migrandid on pärast piiriületust Ceutas endiselt ilma püsiva peavarjuta Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/JNA Press
Välismaa

Hispaania luureteenistus hoiatas juba päev enne 30. juulit, et sotsiaalmeedias kutsutakse inimesi üles tungima Ceuta territooriumile, selgub kolmapäeval peaministri büroo poolt avaldatud dokumentidest.

Hispaania Põhja-Aafrikas asuvale territooriumile sisenes Marokost 30.-31. juulil enneolematu tunglemise käigus üle 70 000 migrandi. 

Peaministri kantselei kolmapäeval avaldatud dokumentide kohaselt andsid Hispaania luureagentuurid hoiatusi massilise sissetungi võimaliku toimumise kohta. 

29. juulil ehk päev enne sündmust teatas riiklik luureteenistus CNI Hispaania valitsuse delegatsioonile Ceutas, et sotsiaalmeedias kutsutakse inimesi üles järgmisel päeval piiri ületama. Neid üleskutseid levitasid grupid, millel oli umbes 180 000 jälgijat. 

CNI saatis samal päeval ka kiireloomulise hoiatuse Maroko võimudele. Samuti hoiatati Hispaania tsiviilkaardi luure- ja infoüksust.

Dokumentides on veel 18 varasemat raportit, mis kirjeldasid ebaseaduslike piiriületuste sagenemist ning 8. juulist pärinev tsiviilkaardi ettepanek tugevdada piiriturvalisust.

Hispaania valitsus väidab samas, et hoiatused ei ennustanud sisserände tegelikku ulatust, iseloomu ega tõenäosust. Seetõttu ei olnud 30. juuli sündmusi võimalik ära hoida.

Hispaania valitsuse delegaat Ceutas Miguel Ángel Pérez Triano väitis, et neid ei saanud pidada ametlikeks hoiatusteks, kuna need edastati WhatsAppi, mitte ametlike kanalite kaudu.

Opositsioon tõlgendab valitsuse avaldatud dokumente aga teistmoodi. Parempoolse Rahvapartei parlamendifraktsiooni eestkõneleja Ester Muñoz ütles, et dokumendid tõestavad, et valitsus ei suutnud sissetungi ära hoida ning kutsus üles korraldama ennetähtaegseid valimisi.

Samas on sotsialistist peaminister Pedro Sánchez jäänud ka oma liitlaste surve alla. Kataloonia Vabariikliku Vasakpartei parlamendisaadik Francesc-Marc Álvaro ütles, et peaminister lõi omavärava.

"Igas teises arenenud demokraatias astuks keegi sellise asja eest tagasi," ütles Francesc-Marc Álvaro. Ta lisas, et praegune olukord õõnestab valitsuse mainet nii kodus kui ka välismaal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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