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Hans H. Luige kinnisvarafirma renoveerib Kadriorus kaks endist ärihoonet elamuteks

Majandus
Renoveeritavad hooned Weizenbergi tänaval.
Renoveeritavad hooned Weizenbergi tänaval. Autor/allikas: Lind Living
Majandus

Hans H. Luigele kuuluv kinnisvarafirma Lind Living renoveerib Kadriorus Weizenbergi tänaval kaks endist büroohoonet äripindadega korterelamuteks.

Hooned asuvad Kadrioru trammipeatuse juures Luigetiigi lähistel aadressidel Weizenbergi 20 ja 20/1.

"Ülemistele korrustele tulevad korterid ja esimesele ning soklikorrusele äripinnad," ütles kinnisvarafirma kaasomanik Anne Luik ERR-ile. Äripindade suurus jääb vahemikku 23–200 ruutmeetrit.

2017. aastal määrati kinnistu sihtotstarve Tallinna linna poolt 100 protsenti ärimaaks. Tallinna linnaplaneerimise ametist öeldi ERR-ile, et nüüd on kinnistule määratud uus sihtotstarve: 80 protsenti elamumaa ja 20 protsenti ärimaa.

Anne Luige sõnul ehitati tänavaäärne maja 1927. aastal eramajaks. Ajalooliselt on tegemist elamumaaga.

"Kadriorus on ümberringi kõik elamud ja ka see on ajalooliselt olnud elamumaa. Ta muutub tagasi selleks, mis ta kunagi oli," ütles Luik.

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas ehitusload aprillis ja mais vastavalt hoonete rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks. Linna hinnangul ei olnud detailplaneeringut vaja, kuna tegemist on olemasolevate hoonete ümberehitusega. Ehitus algas maikuus ja esialgsel hinnangul valmivad majad 2027. aasta suvel.

Lind Living omanikud on Hans H. Luik, Anne Luik ja Epp Nael. Luigetiigi majad on ettevõtte neljas arendus viie aasta jooksul.

Trammipeatuse kõrval olev renoveeritav hoone. Autor/allikas: Lind Living

Toimetaja: Jette Mäggi

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