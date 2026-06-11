Linnavolikogu võttis vastu Tallinna lisaeelarve

"Lisaeelarve maht on ümmarguselt 11 miljonit eurot, mis on alla protsendi nii-öelda "suurest" eelarvest. Samas lähtume selles samadest põhimõtetest: linn ei suurenda püsikulusid kui nende katteks pole tulusid. Tänase otsusega eelarvepositsioon ja linna finantsseis paraneb," ütles linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Sven Sester.

"Samamoodi hoiame eelarvete üleselt prioriteete – haridus, kultuur, sotsiaalhoolekanne ning eraldi kindlasti ka noorte vaimne tervis. Toetame mitmelt eelarverealt Peaasi MTÜ tegevust, sest pöörates tuntud väljendi tagurpidi, siis tervet vaimu läheb vaja terveks kehaks," sõnas Sester.

Sester rõhutas, et kuigi lisaeelarve maht on tagasihoidlik, sisalduvad seal olulised investeeringud: rajatakse välijõusaale ja rattaparklaid, panustatakse lauluväljaku ala arengusse ning esindusliku lipuväljaku rajamisse.