ERR-i uudistetoimetust hakkab juhtima Joosep Värk

Uudistetoimetuse juhiks kandideeris kümme inimest. ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et Joosepi valiku kasuks rääkis ta kogemus nii igapäevase uudisvooga kui ka tööga uudisplatvormidel. ERR-is alustas Joosep Värk 2020ndal aastal Brüsseli korrespondendina, ta on olnud ka Aktuaalse Kaamera päevatoimetaja ning saatejuht ETV-s ja Vikerraadios. Tõnu Karjatse uuris uuelt uudistejuhilt, kas ta peab vajalikuks midagi ERR-i uudistes muuta