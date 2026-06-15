Otse: riigikogu umbusaldab rahandusminister Jürgen Ligi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis esmaspäeval 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusaldusavalduse rahandusminister Jürgen Ligile. Opositsiooni hinnangul ei ole Ligi valmis astuma samme, mis parandavad elanike toimetulekut ja ettevõtete konkurentsivõimet.

Ligi umbusaldamine on päevakorras kolmas punkt.