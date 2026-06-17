Konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel hoiduda avalikult hindade kommenteerimisest

Amet põhjendab seda sellega, et mida täpsemalt tulevast käitumist või strateegiat avalikustatakse, seda suurem on oht vabale konkurentsile. Sellised soovitused võivad hakata piirama aga ettvõtjate sõnavabadust rohkem kui seadus seda tegelikult nõuab.

Reene Leas