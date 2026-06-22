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Ülikoolid uuendavad õppekavasid ja muudavad vastuvõtutingimusi

Eesti
Õhtune Tartu Ülikool
Õhtune Tartu Ülikool Autor/allikas: Simo Sepp/Minupilt.err.ee
Eesti

Uuel õppeaastal lisandub Eesti ülikoolides mitu uut õppekava ning mitmel erialal muutuvad sisseastumistingimused. Õppekohtade arv püsib valdavalt sama, mis eelmisel aastal, kuid Tallinna Ülikoolis suureneb vastuvõtt.

Tartu Ülikoolis (TÜ) jääb 2026/2027. õppeaastal õppekohtade arv üldjoontes samaks kui lõppenud õppeaastal.

"Mõningaid üksikuid muudatusi on tehtud õppekohtade jaotuses erinevate õppekavade vahel," ütles Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Marily Saar ERR-ile.

Tallinna Ülikoolis (TLÜ) on õppekohti tänavu rohkem kui eelmisel aastal. Õppekohtade arvu suurendati loodusteaduste õpetaja õppekaval ning vastuvõtt toimub ka kahele uuele õppekavale.

TLÜ õppeosakonna juhataja Mari-Liis Lind ütles ERR-ile, et õppekohtade arvu kasvatab ka see, et mitmel õppekaval toimub vastuvõtt üle aasta ning järgmiseks õppeaastaks on need taas avatud. Nende hulgas on filmikunsti, dokumentaalfilmi, nüüdismeedia, koreograafia ning noorsootöö korralduse õppekavad.

Lisaks pakub ülikool tasuta õppe kõrval tasulist osakoormusega õpet psühholoogia bakalaureuseõppes ja noorsootöö korralduse magistriõppes.

Haldus- ja ärikorraldus muutus tasuliseks

Samas on TLÜ vähendanud õppekohtade arvu haldus- ja ärikorralduse bakalaureuseõppekaval. Lind selgitas, et õppekava muudeti tasuliseks, kuna see ei kuulu ülikooli vastutusvaldkonda ning ärinduse ja halduse õppekavagruppi peetakse Eestis üheks enim dubleerituks.

TLÜ sulges ka kaks ingliskeelset magistriõppekava – antropoloogia ja operaatorikunsti. Linnu sõnul ei avatud antropoloogia õppekaval õpet ka kahel eelmisel õppeaastal vähese kandidaatide arvu tõttu.

Eesti Maaülikoolis (EMÜ) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) ei ole õppekohtade arvu tulevaks õppeaastaks oluliselt muudetud.

"Fookus on olnud pigem õppekavade ajakohastamisel ja arendamisel kui vastuvõetavate üliõpilaste arvu suurendamisel," ütles EMÜ õppeosakonna juhataja Ina Järve ERR-ile.

Ülikoolid muudavad vastuvõtutingimusi

TÜ-s on mitmel õppekaval tehtud muudatusi vastuvõtutingimustes, kuigi õppekavu sel aastal ei suletud.

Marily Saare sõnul näiteks psühholoogia esimese astme õppekaval ei ole akadeemiline test enam kohustuslik.

Psühholoogias arvestatakse edaspidi eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami ning matemaatika riigieksami tulemusi. Matemaatika riigieksami võib soovi korral asendada akadeemilise testi tulemusega. Lisaks tuleb kandidaatidel läbida erialakatse.

Hambaarstiteaduse õppekaval ei pea kandidaadid enam osalema sisseastumisintervjuul.

Informaatika õppekaval on Saare sõnul lisatud võimalus kasutada eritingimusel kandideerimisel akadeemilise testi tulemust. Mõnel loodus- ja täppisteaduste magistriõppekaval on aga vastuvõtutingimuste hulka lisatud sisseastumisintervjuu.

TLÜ on samuti muudetud sisseastumisnõudeid ning loobutud kirjaliku sisseastumiseksami nõudest. Õppeosakonna juhataja sõnul kasutatakse seniste kirjalike tööde asemel alternatiivseid lahendusi.

"Näiteks motivatsioonikirja asemel motivatsioonivideo või essee asemel arutlusülesanne," ütles Mari-Liis Lind.

Lisaks saavad kandidaadid TLÜ-s edaspidi sisseastumistesti sooritada oma seadmega.

EMÜ-s ei ole ülikooliüleseid vastuvõtutingimuste muudatusi tehtud. 

Ülikoolid toovad uueks õppeaastaks mitu uut magistriõppekava

TÜ-s uusi esimese astme õppekavasid järgmisel õppeaastal ei avata, kuid magistriõppes lisandub mitu uut programmi.

TÜ õppeprorektor Aune Valk ütles ERR-ile, et üks uutest õppekavadest on ingliskeelne innovatsioon bioinseneerias, mis on uue instituudi esimene oma õppekava.

Lisanduvad ka kombineeritud sotsiaalteaduste magistriõpe, kus tudengid saavad õppekava ise üles ehitada vastavalt oma huvidele, ning matemaatikaõpetaja lisaeriala, mis on suunatud töötavatele õpetajatele või õpetajaks õppinutele.

Valk märgib, et eesmärk toetada matemaatikaõpetajate puuduse leevendamist Eesti koolides.

TLÜ-s avatakse uus filosoofia, poliitika ja majandus bakalaureuseõppekava, mis ühendab filosoofia, riigi- ja majandusteadused.

Magistriõppes avatakse ka õpetajahariduse õppekava, mis pakub paindlikku teed õpetajakvalifikatsiooni omandamiseks. Õpe kestab 1,5 aastat ning ühendab hariduspsühholoogia, pedagoogika ja ainedidaktika praktilise kogemusega.

EMÜ-s avatakse mitu uut magistriõppekava, sealhulgas tööstusinseneeria, geodeesia, ruumiandmete hõive, kinnisvara ja maakorraldus ning puidu väärindamine.

TalTech taastab bakalaureuseõppes logistika ja liikuvuse õppekava ning avab magistriõppes uued õppekavad informaatika ja tehisintellekti, strateegilise disaini ja tehnoloogia ning tehisintellekti äris.

TalTech-i õppedirektor Betra Leesmenti sõnul kuuluvad kõik need õppekavad TalTechi vastutusvaldkonda ja on olulised Eesti majandusele.

Kasvab ka tasulise õppe osakaal

TÜ-s uuendati andmeteaduse ja tehisintellekti kaheaastast magistriõppekava. 

"Õppekava on edasiarendus andmeteaduse õppekavast ning lähtub tugevast turunõudlusest tehisintellekti teemadel," ütles Valk.

TLÜ on mitmes õppekavas tehtud sisulisi muudatusi. Pedagoogika õppekavale lisati uus suund matemaatika-loodusteadused, et suurendada loodus- ja täppisteaduste õpetajaks õppijate arvu.

Psühholoogia bakalaureuseõppekaval lisandus tasuline osakoormusega õpe. Eesti uuringute õppekaval lisati uus peaeriala Ida-Euroopa uuringud.

Samuti viidi haldus- ja ärikorralduse õppekava täielikult tasulisele osakoormusega õppele. Noorsootöö korralduse õppekaval on edaspidi võimalik õppida nii tasuta kui ka tasulises osakoormusega õppes.

EMÜ-s on mitmed õppekavad läbinud uuenduse. EMÜ õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul on endine toiduainete tehnoloogia magistriõppekava ümber kujundatud ning avatakse uue toiduteadus ja -tehnoloogia nime all.

Uuendatud kujul avatakse ka integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekava vee- ja keskkonnainseneeria, mille eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes suudavad lahendada keerukaid keskkonna- ja ressursikasutuse küsimusi ning panustada kestlikku elukeskkonda.

Järve sõnul ootab töömaailm üha enam spetsialiste, kellel on lisaks erialateadmistele ka projektijuhtimise ja strateegilise otsustamise oskused.

TalTechis lisandusid ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekavale kaks uut peaeriala: digiehitus ning piirdetarindite projekteerimine.

"Õppekavad on pidevas arengus ja enamikul neist tehakse igal aastal kas suuremaid või väiksemaid muudatusi," ütles õppedirektor Betra Leesment.

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