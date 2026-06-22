X!

Abiturientidele tellitud medalite arv langes enim Harjumaal

Eesti
Koolilõpetajad
Koolilõpetajad Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sel õppeaastal telliti Eesti koolidesse kohati rohkem kuld- ja hõbemedaleid kui aasta varem. Harjumaal tellimuste arv langes, kui enamikus maakondades püsis tellitud medalite arv sama või kasvas.

Kokku telliti 2025/2026. õppeaastal 578 kuld- ja 671 hõbemedalit. Aasta varem telliti 659 kuld- ja 681 hõbemedalit.

Haridus- ja Noorteamet (harno) rõhutas, et mõned koolid tellivad medaleid ette ka järgnevateks aastateks, mistõttu tellitud medalite arv ei pruugi vastata tegelikule medalisaajate arvule.

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Jüri Käosaare sõnul tellisid ka nemad varuga rohkem medaleid.

"Aga me räägime siin paarist medalist," ütles Käosaar.

Käosaar põhjendas, et medaleid tellitakse varem kui lõplikud medalisaajad on selgunud, seega võivad tulemused veel viimasel minutil muutuda.

Medaleid on ka üle jäänud, kuid need lähevad järgneval õppeaastal kasutusse.

Kõige rohkem medaleid telliti küll Harjumaal, kuid võrreldes eelmise õppeaastaga vähenes tellimuste arv märgatavalt. Harno andmetel telliti sel õppeaastal Harjumaale 319 kuld- ja 351 hõbemedalit, mullu aga 403 ja 407.

Tartumaal telliti 58 kuldmedalit, mis on kaheksa medalit vähem kui eelmisel õppeaastal. Hõbemedaleid telliti aga 16 võrra rohkem ehk kokku 89.

Kolmandal kohal oli Ida-Virumaa, kuhu telliti 57 kuld- ja 55 hõbemedalit.

Pärnumaal telliti rohkem nii kuld- kui ka hõbemedaleid, vastavalt 41 ja 49.

Lääne-Virumaal tellitud medalite arv jäi 22 kuld- ja 17 hõbemedalit, mis on rohkem kui eelmisel õppeaastal.

Saaremaal telliti samuti mullusest rohkem medaleid, 15 kuld- ja 23 hõbemedalit. Eelmisel aastal telliti sinna 10 kuld- ja 17 hõbemedalit.

Valga- ja Viljandimaal telliti mõlemas 10 kuldmedalit. Hõbemedaleid telliti Viljandimaale 16, mis on kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Valgamaale telliti 11 hõbemedalit ehk üks vähem kui mullu.

Läänemaal jäi nii kuld- kui ka hõbemedalite arv eelmise õppeaastaga võrreldes samaks, mõlemaid telliti 14.

Järvamaale telliti 8 kuld- ja 9 hõbemedalit, Jõgevamaal 7 kuld- ja 13 hõbemedalit, Raplamaal 7 kuld- ja 11 hõbemedalit, Põlvamaal 5 kuld- ja 5 hõbemedalit ning Võrumaal 4 kuld- ja hõbemedalit.

Hiiumaale telliti sel kevadel üks kuldmedal ja neli hõbemedalit. 

Samal teemal

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:15

Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari

16:11

Galerii: Eestisse jõudsid õhutõrjesüsteemid IRIS-T

16:10

USA föderaalreservi pikaaegne juht Alan Greenspan suri 100-aastaselt

15:58

Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

15:58

Uuringud: tehisaru võib spetsialistide oskusi nüristada

15:57

Taagepera: Iraan haigutab USA ähvarduste peale

15:51

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

15:38

Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Neeme Väli ja Marek Kohv

15:37

Eva Luigas: võõrliike ei saa hinnata ilu järgi, vaid mõju järgi loodusele

15:25

Raadiouudised (22.06.2026 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:25

Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat Uuendatud

21.06

Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate trahvikünnist

21.06

Sõja 1579. päev: Ukraina rünnak süütas naftaterminali ja sadama mõlemal pool Kertši väina Uuendatud

21.06

Euroopa kuumalaine tõi Prantsusmaal kaasa alkoholikeelu

21.06

Trump ähvardas Šveitsis läbirääkimistel osalevat Iraani delegatsiooni Uuendatud

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Soome kohus mõistis narkojõuku kuulunud eestlased aastateks vangi

12:10

Kohalik elanik leidis Rõuge vallas põllult lõhkeainega drooni

13:20

Alaealisi vägistanud Reigo Jürgenson saadeti seitsmeks aastaks vangi

10:52

Vanglalepe Rootsiga tõi ametnikele preemiad

ilmateade

SPORT

16:15

Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari

15:58

Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

15:24

Pais ja Ausman alustasid mainekat Kieli nädalat medalikonkurentsis

14:52

Erm loobus Ratingeni võistlusest

loe: kultuur

15:51

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

14:40

Uus "Lelulugu" kogus avanädalavahetusel Eestis üle 10 000 vaatamise

13:51

Klassikaraadio viib suvistele rännakutele maad ja muusikat mööda

13:13

Keelesäuts. Kui mitme keelne on Eesti?

loe: eeter

15:37

Eva Luigas: võõrliike ei saa hinnata ilu järgi, vaid mõju järgi loodusele

13:51

Klassikaraadio viib suvistele rännakutele maad ja muusikat mööda

13:34

Sünoptik: jaanilaupäeval on ideaalne ilm

10:50

Indrek Schwede: jalgpalli eristab meelelahutusest lojaalsus

Raadiouudised

12:50

Ministeerium teeb ettevalmistusi apteegiautomaatide kasutuselevõtuks

12:40

Lõhe Eesti vanemaealiste digioskustes käriseb tervisevalda

12:40

Kohalik elanik leidis Rõuge vallas põllult lõhkeainega drooni

12:35

Rakvere kool otsib kotijuhtumi järel uut direktorit

12:30

Teisipäev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (22.06.2026 12:00:00)

09:40

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:15

Raadiouudised (22.06.2026 09:00:00)

21.06

Setomaal taastati kaitseväelastele oluline Seitsmemägi

21.06

Päästeamet näeb vaeva liitiumakudega seadmete kustutamisega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo