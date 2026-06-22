Abiturientidele tellitud medalite arv langes enim Harjumaal

Sel õppeaastal telliti Eesti koolidesse kohati rohkem kuld- ja hõbemedaleid kui aasta varem. Harjumaal tellimuste arv langes, kui enamikus maakondades püsis tellitud medalite arv sama või kasvas.

Kokku telliti 2025/2026. õppeaastal 578 kuld- ja 671 hõbemedalit. Aasta varem telliti 659 kuld- ja 681 hõbemedalit.

Haridus- ja Noorteamet (harno) rõhutas, et mõned koolid tellivad medaleid ette ka järgnevateks aastateks, mistõttu tellitud medalite arv ei pruugi vastata tegelikule medalisaajate arvule.

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Jüri Käosaare sõnul tellisid ka nemad varuga rohkem medaleid.

"Aga me räägime siin paarist medalist," ütles Käosaar.

Käosaar põhjendas, et medaleid tellitakse varem kui lõplikud medalisaajad on selgunud, seega võivad tulemused veel viimasel minutil muutuda.

Medaleid on ka üle jäänud, kuid need lähevad järgneval õppeaastal kasutusse.

Kõige rohkem medaleid telliti küll Harjumaal, kuid võrreldes eelmise õppeaastaga vähenes tellimuste arv märgatavalt. Harno andmetel telliti sel õppeaastal Harjumaale 319 kuld- ja 351 hõbemedalit, mullu aga 403 ja 407.

Tartumaal telliti 58 kuldmedalit, mis on kaheksa medalit vähem kui eelmisel õppeaastal. Hõbemedaleid telliti aga 16 võrra rohkem ehk kokku 89.

Kolmandal kohal oli Ida-Virumaa, kuhu telliti 57 kuld- ja 55 hõbemedalit.

Pärnumaal telliti rohkem nii kuld- kui ka hõbemedaleid, vastavalt 41 ja 49.

Lääne-Virumaal tellitud medalite arv jäi 22 kuld- ja 17 hõbemedalit, mis on rohkem kui eelmisel õppeaastal.

Saaremaal telliti samuti mullusest rohkem medaleid, 15 kuld- ja 23 hõbemedalit. Eelmisel aastal telliti sinna 10 kuld- ja 17 hõbemedalit.

Valga- ja Viljandimaal telliti mõlemas 10 kuldmedalit. Hõbemedaleid telliti Viljandimaale 16, mis on kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Valgamaale telliti 11 hõbemedalit ehk üks vähem kui mullu.

Läänemaal jäi nii kuld- kui ka hõbemedalite arv eelmise õppeaastaga võrreldes samaks, mõlemaid telliti 14.

Järvamaale telliti 8 kuld- ja 9 hõbemedalit, Jõgevamaal 7 kuld- ja 13 hõbemedalit, Raplamaal 7 kuld- ja 11 hõbemedalit, Põlvamaal 5 kuld- ja 5 hõbemedalit ning Võrumaal 4 kuld- ja hõbemedalit.

Hiiumaale telliti sel kevadel üks kuldmedal ja neli hõbemedalit.