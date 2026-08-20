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Tomusk presidendi kõnest: meie keel, ajalugu ja kultuur on õhk meie jaoks

Eesti
Ilmar Tomusk
Ilmar Tomusk Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Keeleameti peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk tõi president Alar Karise pidupäevakõnedest esile mitmeid sügavaid ja ühiskonda kõnetavaid mõtteid. Tomuski sõnul jäid talle eelkõige kõlama sõnumid kultuuri elujõulisusest, noorte riskijulgusest, tehisaru väljakutsetest ning haridusmaastiku muredest.

Presidendi kõne kõige kandvamaks motiiviks pidas Tomusk mõtet mälust, keelest ja kultuurist toitunud põlvkondadest. "Ma ei ole nii laetud lauset ammu kuulnud," ütles kirjanik kommentaaris ERR-ile ning tõmbas paralleeli tuntud ütlusega, et inimene ei ela ainult leivast.

"Meie keel, meie ajalugu ja meie kultuur on nagu õhk meie jaoks. See on õhk, mida me hingame ja ajaloo vältel on tahetud meil seda õhku kinni keerata. Aga nad ei ole sellega hakkama saanud ja see toidab meid järgmised 35 ja 350 aastat ja veel rohkem. See oli minu jaoks selle kõne kõige kandvam motiiv," lausus Tomusk.

Teise olulise teemana Karise kõnest tõi Tomusk esile noorte riskijulguse ja uudishimu, mis on vorminud nii praeguse Eesti kui ka kogu inimkonna tsivilisatsiooni.

"See Eesti, kus me praegu oleme, ongi selle riskijulguse ja uudishimu tulemus ja kui ma natukene laiemalt mõtlen, terve meie tsivilisatsiooni peale, siis tänu uudishimule ja riskijulgusele on meil praegu see maailm, kus me oleme. Mõne asjaga me ei ole rahul, aga me saame sellest üle," lisas kirjanik.

Samuti kõnetas kirjanikku presidendi mõttekäik tehisarust. Riigipea rõhutas, et tehisaruga toimetamiseks tuleb hoolitseda oma "pärisaru" eest.

"Minu sõnum eriti noorematele on see, et tehisaru on väga võimas tööriist ainult nende kätes, kes on tehisarust targemad ja tugevamad. Peame õppima ja ärme laseme oma kodutöid tehisarul ära teha. Võime infot küsida, materjali koguda, aga teeme oma kodutööd ise valmis," kommenteeris Tomusk.

Haridusteemadel laiemalt peatudes leidis kirjanik, et tihtipeale jääb koolisüsteemis tagaplaanile huviharidus, ehkki selle mõju on vahel kogu elu kestev. Meenutades oma 50 aasta tagust lapsepõlve viielapselises peres, tõdes ta, et ehkki neljas-viies huviringis käimise tõttu jäi koolitöö vahel veidi soiku, andis just huviharidus talle eluks ajaks väärtuslikke kogemusi ja häid sõpru.

Lisaks riigipea kõnele jagas Tomusk ohtralt kiidusõnu noorele kirjanikule Aliis Aalmannile, kelle kõnet ta nimetas "vapustavalt heaks". Aalmanni sõnavõtt, mis juhtis tähelepanu õpetajate ja haridusega seotud kitsaskohtadele, tabas Tomuski hinnangul naelapea pihta.

"Üks kirjanik ühe tegelase, Hamleti, suuläbi ütles, et aeg on liigestest lahti. Ma arvan, et noored tunnetavad seda ja Aliisi kõne viitas sellele, et natukene oleme ikkagi ise ka sellele kaasa aidanud, et aeg oleks liigestest lahti. Mul on väga hea meel, et ta õpetajate ja haridusega seotud probleemid esile tõi, sest minu abikaasa on õpetaja, minu tutvusringkonnas on väga palju õpetajaid ja nad kõik on selle kõne üle väga rõõmsad. Suur tänu talle," lõpetas Tomusk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Intervjueeris Reet Weidebaum

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