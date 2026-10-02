X!

Turba motomuuseumi eksponaadid on leidnud uued omanikud

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Aasta tagasi uksed sulgenud Turba motomuuseumi eksponaadid on leidnud uued omanikud. 90 protsenti eramuuseumis eksponeeritust jäi Eestisse ning paljusid haruldusi näeb edaspidi juba teistes muuseumides.

Turba mootorispordi muuseum MOMU on juba aasta suletud. Toona lubas muuseumit juhtinud Arno Sillat, et aasta pärast on masinad ja asjad müüdud ning laiali jagatud.

Sillat ütles, et mõned masinad on veel alles, sest nende omanikud või omanike lähedased pole neid veel ära viinud. Huvilisi ootavad veel motospordi ajakirjad ja raamatud. Kõik muu on müüdud või kingitud. 90 protsenti eksponaatidest jäi Eestisse.

"Meie kogudest said osa 15 mäluasutust vähemalt. Osa nendest tegutsevad täna, osa on riiklikud muuseumid, osa on eramuuseumid. Osa veel ei tegutse, aga kuna neil õnnestus huvitavaid asju saada, said nad inspiratsiooni ja võib-olla sinna veel tulevad muuseumid," sõnas MOMU endine juht Arno Sillat, lisades, et osa eksponaatidest läks ka lähedal asuvasse Laitse ralliparki.

Seal näeb ekspositsioonist Eestis valmistatud vormelautosid. Osa Estonia vormeleid on nüüd Lätis nendega kunagi sõitnud sportlaste käes. Oma-aegsete Eesti spordikuulsuste karikad ja teisi esemed on pärast muuseumi sulgemist jõudnud tagasi perekonda.

"Meieni jõudsid asjad läbi antiigikaupmeeste ja kusagilt mujalt. Nüüd, kus on juba teine või kolmas põlvkond tuntud sõitja järel, on käinud küsimas, et kas meil midagi ei ole temast või veel kellestki muust. Siis me oleme neid kogusid jaganud rõõmasalt. Meil on hea meel, kui midagi läheb tagasi," lausus Sillat.

Mootorispordi muuseum pidi tegevuse lõpetama, kuna koroonaajal langes külastatavus järsult ja hiljem hoogu tagasi ei saadudki. Muuseum tegutses ühtekokku kaheksa aastat. Mis saab Ellamaa kunagise elektrijaama hoonest edasi, pole veel teada. Sillat ütles, et edaspidi võiks ajaloolises elektrijaamas ja aias korraldada näiteks kunstiprojekte.

"Selline mürarikas pool läks siit välja, aga hoone on alles, aed on alles ja selle kõigega saab kindlasti mingeid vahvaid asju teha," ütles Sillat.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:12

Magnus Kirt korraldas oma sünnilinna noortele eriseansi

22:57

Uus kantsler: minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti

22:56

Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

22:40

Eesti noorte saalijalgpallikoondis sai teada eelvalikturniiri vastased

22:21

Horse Show algas Läti ratsaniku võiduga, parim eestlane oli Kaleta

22:10

Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

22:05

ETV spordisaade, 2. oktoober

22:00

Laupäeval on mitmel pool Eestis udu

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:56

Turba motomuuseumi eksponaadid on leidnud uued omanikud

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

22:10

Kiievis puhkes liikluskaos pärast Venemaa rünnakuid võtmetähtsusega sillale Uuendatud

12:07

Üksi elavad pensionärid saavad 200-eurose toetuse koos oktoobri pensioniga

11:56

Meedia: Gerhard Schröder naaseb Vene ärimaailma

15:47

Alaealised muudavad internetis oma isikuandmeid, et pääseda baari ja klubisse

06:27

USA merejalaväelased asuvad toetama Baltic Sentry missiooni

14:07

Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une

09:40

Elle Pütsepp: miinimumpalk on madala palgaga töötaja jaoks oluline kaitse

01.10

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

06:56

Raik: Narvas on kirik ja võim sassi läinud

15:36

Postimees: uueks õiguskantsleriks võib saada Oliver Kask Uuendatud

ilmateade

SPORT

23:12

Magnus Kirt korraldas oma sünnilinna noortele eriseansi

22:56

Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

22:40

Eesti noorte saalijalgpallikoondis sai teada eelvalikturniiri vastased

22:21

Horse Show algas Läti ratsaniku võiduga, parim eestlane oli Kaleta

loe: kultuur

19:16

Kultuuriministeeriumis valmis eelnõu ERM-i staatuse muutmiseks

19:01

Draakoni ja Hobusepea galeriis on avatud kunstnikepaaride näitused

18:58

Art & Tonic galeriis saab tutvuda noorte Eesti kunstnike loominguga

18:11

Kultuuri kiirkursus | Pisaraid kiskuvatest koerafilmidest kameeleon-Pattinsonini

loe: eeter

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

12:56

Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

18:30

Lätis toimuvad homme seimivalimised

17:25

Tekstiilijäätmete kokku kogumine on ülejärgmisest aastast tootja vastutus

17:00

Raplamaal Kohilas avati Eesti esimene tööstuslik valukoda

17:00

Tartu vanglasse on saabunud oodatust vähem Rootsi kinnipeetavaid

16:55

Euroopa riigid tahavad varude kasutuselevõtu üle otsustada rahvusvahelise energiaagentuuris

16:55

Ida-Viru infoportaalid tekitavad kasutajates segadust

15:25

Raadiouudised (02.10.2026 15:00:00)

14:15

Tartu Ülikooli Kliinikum on rahapuuduse tõttu vähendanud uute ehitusplaanide mahtu

14:10

Suurbritannia pakub Eestile tuumavihmavarju

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo