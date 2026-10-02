Turba motomuuseumi eksponaadid on leidnud uued omanikud

Turba mootorispordi muuseum MOMU on juba aasta suletud. Toona lubas muuseumit juhtinud Arno Sillat, et aasta pärast on masinad ja asjad müüdud ning laiali jagatud.

Sillat ütles, et mõned masinad on veel alles, sest nende omanikud või omanike lähedased pole neid veel ära viinud. Huvilisi ootavad veel motospordi ajakirjad ja raamatud. Kõik muu on müüdud või kingitud. 90 protsenti eksponaatidest jäi Eestisse.

"Meie kogudest said osa 15 mäluasutust vähemalt. Osa nendest tegutsevad täna, osa on riiklikud muuseumid, osa on eramuuseumid. Osa veel ei tegutse, aga kuna neil õnnestus huvitavaid asju saada, said nad inspiratsiooni ja võib-olla sinna veel tulevad muuseumid," sõnas MOMU endine juht Arno Sillat, lisades, et osa eksponaatidest läks ka lähedal asuvasse Laitse ralliparki.

Seal näeb ekspositsioonist Eestis valmistatud vormelautosid. Osa Estonia vormeleid on nüüd Lätis nendega kunagi sõitnud sportlaste käes. Oma-aegsete Eesti spordikuulsuste karikad ja teisi esemed on pärast muuseumi sulgemist jõudnud tagasi perekonda.

"Meieni jõudsid asjad läbi antiigikaupmeeste ja kusagilt mujalt. Nüüd, kus on juba teine või kolmas põlvkond tuntud sõitja järel, on käinud küsimas, et kas meil midagi ei ole temast või veel kellestki muust. Siis me oleme neid kogusid jaganud rõõmasalt. Meil on hea meel, kui midagi läheb tagasi," lausus Sillat.

Mootorispordi muuseum pidi tegevuse lõpetama, kuna koroonaajal langes külastatavus järsult ja hiljem hoogu tagasi ei saadudki. Muuseum tegutses ühtekokku kaheksa aastat. Mis saab Ellamaa kunagise elektrijaama hoonest edasi, pole veel teada. Sillat ütles, et edaspidi võiks ajaloolises elektrijaamas ja aias korraldada näiteks kunstiprojekte.

"Selline mürarikas pool läks siit välja, aga hoone on alles, aed on alles ja selle kõigega saab kindlasti mingeid vahvaid asju teha," ütles Sillat.