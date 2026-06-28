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Budapestis toimus esimene Pride´i rongkäik pärast Orbanit

Välismaa
Budapesti Pride rongkäik.
Budapesti Pride rongkäik. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ungari pealinnas Budapestis kogunesid laupäeval kümned tuhanded inimesed tänavusele Pride rongkäigule, mis toimus esimest korda pärast peaminister Viktor Orbáni võimult lahkumist.

Osalejad tähistasid võimalust taas vabalt koguneda pärast aastaid kestnud LGBT+ kogukonna õiguste piiramist, vahendas The Guardian.

Orban on end rahvusliku liidrina esitanud end traditsiooniliste kristlike ja perekonnaväärtuste kaitsjana ning juhtinud sihikindlat LGBTQ+ õiguste piiramist, mis kulmineerus seadusega, millega püüti keelata Pride'i üritused.

Aasta tagasi toimus marss seega suuresti protestina Viktor Orbani poliitikale. Siis osales rongkäigus üle 200 000 inimese.

Oma valimisvõidu ööl ütles Ungari uus peaminister Péter Magyar, et soovib näha Ungarit, kus kedagi ei stigmatiseerita selle eest, et ta mõtleb teistmoodi kui enamus või armastab teistmoodi kui enamus, ning hiljuti manitses ta Orbáni Fideszi parteid "lahkuma Ungari inimeste magamistubadest nii kiiresti kui võimalik".

Samas ei ole Magyar seni teinud ühtegi avalikku viidet Pride'i üritustele ning tema hiljuti loodud konservatiivne valitsus ei ole liikunud ka Orbáni kehtestatud selliste ürituste keelustamise seaduste tühistamise suunas.

Sel kuul kutsus rühm kodanikuühiskonna organisatsioone valitsust üles need seadused kehtetuks tunnistama, märkides, et neil ei ole kohta õigusriigis, mis põhineb demokraatial.

Ka teisi Orbáni valitsuse poolt kehtestatud LGBTQ+ vastaseid seadusi ei ole seni tagasi pööratud.

"Kõige olulisemad takistused on endiselt alles," ütles üks Pride´i korraldajatest Petra Buzás, viidates seadustele, mis piiravad LGBTQ+ teemade käsitlemist koolides, meedias ja raamatupoodides, kitsendavad samasooliste paaride lapsendamisvõimalusi ning ei võimalda trans- ja intersoolistel inimestel seaduslikku soovahetust.

"Meie suurim mure on see, et muutused jäävad sümboolsete žestide tasemele, samal ajal kui kogukonna igapäevane turvalisus, väärikus ja õiguslik võrdsus jäävad ebakindlaks," ütles Buzás.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Anett Peel

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